تكنولوجيا: مجموعة Fire TV Omni QLED المحدثة من أمازون تشمل إصدارات أرخص وأصغر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقوم أمازون مرة أخرى بتحديث أجهزة Fire TV الخاصة بها، إذ تشمل مجموعة Fire TV Omni QLED ذات دقة 4K الآن إصدارات أصغر بحجم 43 و 50 و 55 بوصة.

تبدأ أسعار هذه التلفزيونات بأقل من 450 دولارًا ولكنها لا تزال تقدم ما يصل إلى 96 منطقة من التعتيم المحلي بالإضافة إلى تقنية HDR و Dolby Vision IQ و HDR10 + Adaptive.

يمكنك توقع ميكروفونات بعيدة المدى للتحكم في مساعد Alexa بالإضافة إلى وعود بتجربة Ambient Experience مطورة مع قطع “ديناميكية” تستجيب لظروف مثل الوقت والطقس. ويأتي هذا التحديث في وقت لاحق من العام.

هناك أيضًا Fire TV 2-Series جديدة والتي لا تعتمد إصداراتها ذات 32 بوصة 720 بكسل و 40 بوصة 1080 بكسل على تقنية QLED، وتتطلب استخدام جهاز تحكم عن بعد لـ Alexa وتقتصر على HDR على أساس HDR10 و HLG. ومع ذلك، قد يكون السعر معقول، إذ يكلف مقاس 32 بوصة 200 دولار.

تتوفر سلسلة Fire TV Omni QLED للطلب المسبق اليوم، وستكون متاحة عبر موقع Best Buy على الويب في 11 مايو. توفر أمازون Fire TV 2-Series من خلال موقعها الخاص ابتداءً من اليوم.

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