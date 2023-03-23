شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه خدعة واتس آب لمعرفة المجموعات المشتركة بينك وبين شخص؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيتمكن المستخدمون من البحث عن اسم جهة الاتصال ومشاهدة المجموعات المشتركة بينهم على واتس آب WhatsApp، حيث أوضحت المنصة، "سواء كنت تحاول تذكر اسم مجموعة تعرف أنك تشاركها مع شخص ما أو تريد رؤية المجموعات التي تشتركما فيها معًا، يمكنك الآن بسهولة البحث عن اسم جهة اتصال لمعرفة المجموعات المشتركة بينكما".

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن الأداة الجديدة سهلة الاستخدام، وهي إحدى ميزتين جديدتين يتم طرحهما لمجموعات WhatsApp، حيث قال WhatsApp في إحدى منشورات غرفة الأخبار: "نحن اليوم متحمسون لطرح بعض التغييرات الجديدة التي أجريناها لجعل المجموعات أكثر قابلية للإدارة للمسؤولين وأسهل للتنقل للجميع".

يمكن للعثور على المجموعات المشتركة بينك وبين شخص ما، أن:

- تفتح تطبيق WhatsApp واكتب اسم جهة الاتصال في شريط البحث.

- أسفل الدردشة المباشرة معهم، ستتمكن الآن من التمرير عبر المجموعات المشتركة معهم.

أما التحديث الثاني هو عنصر تحكم جديد لمسؤولي المجموعة، الذين يمكنهم الآن رؤية جميع الطلبات في مكان واحد.

أوضحت منصة WhatsApp: "مع انضمام المزيد من الأشخاص إلى المجتمعات، نريد أن نمنح مسؤولي المجموعة مزيدًا من التحكم في خصوصية المجموعة، لذلك قمنا ببناء أداة بسيطة تمنح المسؤولين القدرة على تحديد من يمكنه الانضمام إلى مجموعة".

عندما يختار أحد المسؤولين مشاركة رابط الدعوة الخاص بمجموعتهم، أو جعل مجموعتهم قابلة للانضمام إلى مجتمع، فإنهم يتمتعون الآن بمزيد من التحكم في من يمكنه الانضمام.

وتعد المجموعات هي المكان الذي يجري فيه الأشخاص بعضًا من أكثر محادثاتهم حميمية ومن المهم أن يتمكن المسؤولون من تحديد الأشخاص الذين يمكنهم الحضور وما لا يمكنهم ذلك بسهولة، وسيبدأ طرح الميزات الجديدة على مستوى العالم خلال الأسابيع المقبلة.