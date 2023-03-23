شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقنية جديدة تحول النصوص المكتوبة لمقاطع فيديو والان مع تفاصيل الخبر
وبالإضافة إلى استعمال الكلمات يمكن لمستخدم التقنية الجديدة استعمال صورة معينة كتلميج لخوارزميات التقنية كيف يريد للأشكال أن تظهر في مقطع الفيديو الذي يريد الحصول عليه.
وتشبه تقنية "Gen 2" الجديدة في مبدأ عملها الآلية التي تعتمد في تحويل النصوص إلى صور في خدمات "MidJourny" ، لكنها تحوّل الكلمات والعبارات إلى مقاطع فيديو.
وأشارت "Runway AI" إلى أن تقنيتها الجديدة ليست متاحة للجميع حاليا، ويمكن للراغبين بتجربتها التسجيل عبر موقع الويب الخاص بالمطورين، وإضافة أنفسهم على قوائم الانتظار.
وتجدر الإشارة إلى أن "Runway AI" كانت قد بدأت بتطوير تقنيات تعتمد الذكاء الاصطناعي منذ العام 2028، وتمكنت العام الماضي من اجتذاب استثمارات بقيمة 50 مليون دولار، كما ساهمت بتطوير تقنيات Stable Diffusion القادرة على تحويل النصوص المكتوبة إلى صور.