تكنولوجيا: مايكروسوفت قد تضيف ميزات Call of Duty الحصرية لمالكي PS5

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - صرحت مايكروسوفت بأنها تخطط لمواصلة تقديم الدعم للميزات الحصرية في لعبة Call of Duty الشهيرة لبلاي ستيشن 5.

بالنسبة لأولئك غير المدركين، فقد استحوذت شركة مايكروسوفت الأمريكية العملاقة على Activision Blizzard، التي تقف وراء الامتياز للغاية لـ Call of Duty. كانت Call of Duty على جهاز سوني قادرة على تقديم ميزات حصرية مثل المشغلات التكيفية وردود الفعل اللمسية من PS5. وهذه هي الميزات التي لا يتم تقديمها في جهازي Xbox Series S و Series X من مايكروسوفت.

ووفقًا لتقرير جديد، ليس لدى الشركة سبب حقيقي لمواصلة دعم هذه الميزات الحصرية ولكنها لا تزال تخطط للحفاظ على التجربة لتجنب الإضرار بالمبيعات المستقبلية. بعبارة أخرى، بدلاً من جلب كلتا منصتي وحدة التحكم في ساحة لعب مماثلة، ستسعى الشركة إلى ضمان تشغيل Call of Duty على PS5 أيضًا للتأكد من عدم تأثر مبيعات امتياز اللعبة الرئيسي.

ومن المثير للاهتمام أن هذا هو عكس ما تدعيه سوني تمامًا. فقد جادلت الشركة اليابانية ضد هذا الاستحواذ الكبير، مشيرة إلى أن مايكروسوفت يمكنها تقنيًا إصدار نسخة أدنى من ألعاب Call of Duty على منصة PlayStation الخاصة بها.

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