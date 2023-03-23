تكنولوجيا: مايكروسوفت تقدم برنامج Bing Image Creator المدعوم بالذكاء الاصطناعي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت مايكروسوفت برنامج Bing Image Creator الجديد الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي إلى محرك البحث Bing و Microsoft Edge. تستخدم هذه الأداة الجديدة نسخة متقدمة من نموذج DALL ∙ E من OpenAI، مما يسمح للمستخدمين بإنشاء صورة عن طريق وصفها بكلماتهم الخاصة.

تم دمج Bing Image Creator بشكل كامل في تجربة دردشة Bing، مما يسهل على المستخدمين إنشاء محتوى مكتوب ومرئي في مكان واحد. بمجرد كتابة وصف للصورة، وإضافة سياقات مثل الموقع أو النشاط واختيار نمط فني، يمكن للمستخدمين إنشاء صورة من خيالهم.

ولمنع إساءة استخدام Image Creator، قامت مايكروسوفت بدمج إجراءات وقائية وإجراءات حماية إضافية من OpenAI، ويتضمن النظام عناصر تحكم تحد من إنشاء الصور الضارة. وعندما يتم الكشف عن مطالبة قد تكون ضارة، يقوم النظام بحظرها وتحذير المستخدم.

بالإضافة إلى Bing Image Creator، قدمت مايكروسوفت أيضًا بطاقات معرفة محدثة وقصصًا مرئية جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي للمعاينة.

تعتبر بطاقة المعرفة تجربة مستوحاة من الرسوم البيانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي وهي توفر حقائق ممتعة ومعلومات أساسية، وقد تم تحديثها لتشمل محتوى تفاعلي وديناميكي مثل المخططات والرسوم البيانية والجداول الزمنية والقصص المرئية والمزيد.

وفي الوقت نفسه، توفر القصص المرئية الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي طريقة أكثر جاذبية للبحث والتفاعل مع المحتوى، وتقديم الصور ومقاطع الفيديو القصيرة.

تهدف هذه التحديثات إلى تقديم تجارب أكثر شمولاً تجعل العثور على الإجابات واستكشاف الويب أكثر تشويقًا وإفادةً ومتعةً.

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