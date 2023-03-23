تكنولوجيا: الجيل القادم من نينتندو سويتش قد يستخدم شريحة Nvidia Tegra قائمة على تقنية تصنيع 5 نانومتر من سامسونج

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ترددت شائعات أن نينتندو تعمل على جهاز محمول جديد محسّن ليكون خليفة Switch الشهير. ولكن في حين أن التفاصيل الدقيقة لا تزال مطروحة، فقد ألمح تقرير جديد إلى أن مجموعة الشرائح التي تشغل الجهاز يمكن أن تصنعها سامسونج.

ووفقًا لما ذكره أحد المسربين، تخطط الشركة لتجهيز جهاز Switch القادم. كانت هناك بالفعل شائعات مختلفة بخصوص جهاز محمول من الجيل الجديد وآخرها يتحدث عن الشريحة التي ستعمل على تشغيل هذا الجهاز الجديد.

يقال إن نينتندو ستضيف شريحة Nvidia Tegra الجديدة والمتطورة. وعلى الرغم من عدم وجود تفاصيل تتعلق بالمواصفات أو الأداء، إلا أن التسريب يدعي أنه سيتم تصنيع الشريحة باستخدام تقنية تصنيع 5 نانومتر من سامسونج.

بالنسبة لأولئك غير المدركين، تعمل الشركة إما على جهاز Switch Pro عالي المستوى أو خليفة Switch 2. علاوة على ذلك، فإن الشائعات الأخيرة التي ألمحت أيضًا إلى الجيل التالي من شريحة Nvidia Tegra سيعتمد على معمارية Ampere.

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