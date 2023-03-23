تكنولوجيا: Xiaomi Auto تتقدم ببراءة اختراع لطريقة قيادة تلقائية مخصصة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يبدو ان شاومي تخطو خطوة كبيرة في صناعة السيارات؛ فقد أنشأت الشركة مرفقًا جديدًا في بكين، يتضمن مقرًا للبحث والتطوير والمبيعات وتهدف إلى إطلاق سيارتها الأولى بحلول عام 2024.

ولقد عمل فريق البحث والتطوير بجدية حيث حصلوا مؤخرًا على براءة اختراع لطريقة قيادة تلقائية جديدة يطابق السائق مع الوضع الذي يلبي مستوى القيادة الآمنة.

وعلى ما يبدو، يتعلق الأمر بتكنولوجيا القيادة الأوتوماتيكية ويقترح طريقة لمطابقة السائق تلقائيًا مع وضع القيادة المناسب الذي يلبي مستوى القيادة الآمن. يسلط الملخص الضوء على أن الطريقة تبدأ بتحديد أن السيارة في وضع القيادة التلقائي ثم جمع معلومات السائق أثناء القيادة.

وبناءً على معلومات السائق التي تم جمعها، تحدد الطريقة مستوى القيادة الآمنة المستهدف للسائق، والذي يمكن أن يعتمد على عوامل مثل عادات القيادة ومهاراتهم وخبراتهم.

بمجرد تحديد مستوى القيادة الآمنة المستهدفة، تتطابق الطريقة مع السائق مع وضع القيادة التلقائي الذي يلبي مستوى القيادة الآمنة المستهدف، وتفوض سلطة التشغيل لهذا الوضع.

ومن خلال القيام بذلك، تهدف الطريقة إلى ضمان سلامة السائق من خلال تزويدهم بوضع قيادة تلقائي يتناسب مع قدراتهم في القيادة.

يعد هذا تطورًا واعدًا، خاصة وأن شاومي من المقرر أن تبدأ الإنتاج الضخم لسياراتها في النصف الأول من العام المقبل. في حين أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيتم دمج براءة الاختراع في طرازات سيارات شاومي القادمة، فمن الواضح أن الشركة تتخذ خطوات مهمة نحو تعزيز سلامة وموثوقية سيارتها.

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