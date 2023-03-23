شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ثغرة فى "تشات جى بى تى" تخترق خصوصية المستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقرت شركة "أوبن إيه آي" الأميركية، المطورة لنظام الذكاء الاصطناعي " شات جي بي تي"، بوجود ثغرة في النظام سمحت لبعض المستخدمين برؤية عناوين محادثات المستخدمين الآخرين، لكنها أكدت أنها عملت على إصلاحها حسبما نقلت العربية نت.

و"تشات جي بي تي" هي تقنية تم طرحها للاستخدام المجاني في نوفمبر الماضي، وهي عبارة عن روبوت أو برنامج ذكاء صناعي يستطيع إجراء محادثات والإجابة على ما يطرح عليه من أسئلة بشكل تفصيلي ودقيق، ويمكنه كتابة أغانٍ وموضوعات صحافية كاملة اعتماداً على ما يقدمه المستخدم من مدخلات، نقلا عن صحيفة "الشرق الأوسط".

ووفقاً لشبكة "بي بي سي" البريطانية، شارك عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" و"ريديت"، صوراً لسجلات دردشة قالوا إنها لا تخصهم.

ووصف الرئيس التنفيذي لـ"أوبن إيه آي"، سام التمان، الثغرة بأنها "مروعة"، لكنه أكد أنها تم إصلاحها الآن.

ومع ذلك، يظل العديد من المستخدمين قلقين بشأن اختراق هذه التقنية لخصوصيتهم.

ويتم تخزين كل محادثة يقوم بها "تشات جي بي تي" في سجل الدردشة الخاص بالمستخدم الذي أجرى معه المحادثة، حيث يمكن إعادة النظر فيه لاحقاً.

ولكن في وقت مبكر من يوم الاثنين، لاحظ المستخدمون محادثات في سجلهم قالوا إنهم لم يجروها مع برنامج الدردشة الآلي.

وشارك مستخدم واحد على "ريديت" صورة من سجل الدردشة الخاص به بما في ذلك عناوين مثل "تنمية الاشتراكية الصينية"، بالإضافة إلى محادثات بلغة الماندرين (اللغة الرسمية للصين).

ويوم الثلاثاء، أبلغت شركة "أوبن إيه آي" وكالة بلومبرغ أنها عطلت برنامج الدردشة الآلي لفترة وجيزة لإصلاح الخطأ.

وأكدت الشركة أيضاً أن المستخدمين لم يتمكنوا من الوصول إلى الدردشات الفعلية، بل عناوينها فقط.