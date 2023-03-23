شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا والهند تطوران نموذجا لمطياف سيتابع السدم الغازية من محطة الفضاء الصينية والان مع تفاصيل الخبر
وصرح بذلك لوكالة "تاس" الروسية رئيس معهد علم الفلك التابع للأكاديمية الروسية بصفته منظمة علمية رائدة في تحقيق هذا المشروع ميخائيل ساشكوف.
وأشار ساشكوف إلى أنه تم تصميم نموذج جوي اختباري للمطياف الذي سيحلق إلى المحطة الفضائية الصينية وسينتهي إنتاجه قريبا.
ووفقًا لرئيس المركز، تم بالفعل تطوير نموذج جوي خاص بمقياس الأطياف، سيتم إرساله إلى المحطة الفضائية الصينية، لكن لم يتم تصنيعه بعد، وأضاف ان "المشروع يسير قدما وسينفذ تماشيا مع تطور محطة الفضاء الصينية.
وأوضح ساشكوف، أن الصين ستنقل المعدات اللازمة للتجربة الروسية الهندية المشتركة إلى محطتها الفضائية مجانا، ولن تضطر الدولتان أيضا إلى دفع أموال لجمهورية الصين الشعبية مقابل استخدام المحطة.