تكنولوجيا: MSI تطلق خط إنتاج جديد من أجهزة الحاسب بعنوان MSI CreatorPro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت MSI عن خط إنتاجها الجديد من أجهزة “workstation” الذي ينطلق بعنوان MSI CreatorPro، ويضم شاشات 4K Mini LED، ومعالجات Intel Raptor Lake-H/X.

تتميز الإصدارات الجديدة من أجهزة MSI CreatorPro المحمولة بآداء قوي مع معالجات إنتل وكروت الشاشة الإحترافية Nvidia RTX Ada، كما تقدم الشركة جميع إصدارات هذه السلسلة بمعايير ISV التي تؤكد تكامل الأجهزة مع البرامج الإحترافية.

وتتضمن سلسلة CreatorPro في عام 2023 ثلاثة من الإصدارات التي تختلف في مستوى التسعير والإمكانيات المقدمة للمستخدمين.

أيضاً يعد جهاز CreatorPro X17 HX أعلى إصدار في هذه السلسلة، حيث يضم معالج Intel i9-13980HX، وكرت شاشة RTX 3500 Ada الذي يتضمن عدد 5120 من الأنوية وذاكرة VRAM تصل إلى 12 جيجا بايت، مع ناقل ذاكرة 192بت وآداء يحاكي كرت الشاشة الخاص بأجهزة الحاسب المكتبية RTX 2060 Super.

وتقدم MSI جهاز X17 HX بشاشة MiniLED IPS بحجم 17.3 إنش، ومعدل تحديث 144 Hz، مع تغطية لونية من DCI-P3 بنسبة 100%، كما يدعم الجهاز معايير VESA DisplayHDR 1000 لتجربة عرض مذهلة.

أيضاً يدعم الجهاز ذاكرة عشوائية حتى 128 جيجا بايت رام في ذاكرة DDR5، وفي سعة التخزين يضم الجهاز فتحة PCIe 5.0 M.2، و2 من فتحات PCIe 4.0 M.2 ليقدم أكبر سعة للتخزين.

من جانب أخر تأتي أجهزة Z17 وZ16 HX بآداء متوسط على أن تتضمن معالج i9-13950HX وإختيارات في كروت الشاشة بين Nvidia RTX 3000 أو RTX 2000 Ada الإحترافية، وتدعم الأجهزة مواصفات RTX Studio.

ويتميز CreatorPro Z17 بحجم شاشة 17 إنش، بينما يأتي CreatorPro Z16 HX بحجم 16 إنش في الشاشة، على أن تكون الشاشة في هذه الإصدارات IPS وتدعم خاصية اللمس، وتدعم الإدخال بقلم MSI Pen2.

أيضاً تدعم هذه الإصدارات معدل تحديث 165 Hz، وتغطية لونية بنسبة 100% من DCI-P3، كما تأتي بذاكرة 64 جيجا بايت رام في ذاكرة DDR5، وتأتي الأجهزة بسعة PCIe 5.0 M.2 فقط.

وتضم أجهزة CreatorPro Z منفذ Thunderbolt 4 واحد، وبطارية بقدرة 90 Wh، لذا تتميز بحجم لا يدعم المستخدم بتجربة سلسة في التنقل.

كما تقدم MSI جهاز M16 الأقل تكلفة، والذي يضم معالج i7-13700H، وكرت شاشة RTX 3000 Ada، وذاكرة VRAM بسعة 6 جيجا بايت، أيضاً يضم ذاكرة عشوائية 64 جيجا بايت رام في ذاكرة DDR5، بينما يضم اثنان من فتحات PCIe 4.0 M.2 للتخزين.

ويتميز الجهاز بشاشة IPS بحجم 16 إنش، وإختيارات في جودة العرض بين QHD+ وFHD+ ومعدل تحديث 144 Hz، ويضم هذا الإصدار مستشعر للبصمة، ويغيب عن هذا الإصدار منفذ Thunderbolt 4 أو قارئ بطاقة SD، كما يعد هذا الإصدار الأخف وزناً في السلسلة 2.29 كجم.

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