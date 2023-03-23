تكنولوجيا: تحديث جديد لتطبيق WhatsApp يستهدف المحادثات الجماعية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلق تحديث جديد لتطبيق WhatsApp لدعم تحسين تجربة المستخدم، ولقد إستهدف هذا التحديث التركيز على جلب تحسينات في المحادثات الجماعية.

يعد تطبيق WhatsApp من بين التطبيقات التي تحقق شعبية كبيرة لدى المستخدمين، حيث يقدم التطبيق العديد من المميزات التي تشمل المحادثات، والرسائل الصوتية، الصور ودعم لمقاطع الفيديو.

ويأتي التحديث الجديد من التطبيق للتركيز على ميزة “Communities” التي تأتي ببعض التحسينات في هذا الإصدار من تطبيق WhatsApp.

ولقد أطلقت ميزة “Communities” للمرة الأولى خلال العام الماضي، ويأتي التحديث بأداة جديدة لدعم مشرف المجموعة في التحكم بشكل أفضل في الخصوصية، وتحديد المستخدمين المصرح لهم الإنضمام إلى المجموعة.

كما يدعم هذا التحديث مشرف المجموعة في تحديد المستخدمين المصرح لهم الإنضمام للمجموعة عبر رابط الدعوة.

أيضاً من بين المميزات المقدمة في هذا التحديث من تطبيق الواتس اب ميزة تتيح للمستخدمين رؤية المجموعات بسلاسة عبر البحث باسم جهة الإتصال.

يذكر أن الشركة تخطط لإطلاق هذا التحديث للمستخدمين في الأسواق العالمية خلال الأسبوع المقبل، على أن يقدم فريق العمل مزيد من المميزات قريباً.

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