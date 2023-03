شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية تنزيل صورك بأيفون على جهاز Mac فى 5 خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تريد مسح الصور من أيفون مع الاحتفاظ بنسخة منها على جهاز Mac، فيمكنك نقل صورك من جهاز iPhone إلى جهاز Mac باستخدام جهاز تخزين وسيط مثل محرك أقراص ثابت خارجي أو بطاقة SD ، ثم حذف الصور من جهاز iPhone الخاص بك، وفقا لما ذكره موقع "business insider".

كيفية تنزيل صورك بأيفون على جهاز Mac فى 5 خطوات

1. قم بتوصيل iPhone بجهاز تخزين خارجي، للقيام بذلك، قد تحتاج إلى محول كبل مثل Lightning to USB Camera Adapter، أو Lightning to USB 3 Camera Adapter، أو Lightning to SD Card Camera Reader.

2. عند توصيل وحدة التخزين الخارجية بجهاز iPhone، قد تحتاج إلى تحديد Trust للسماح للهاتف بالاتصال بالجهاز.

3. ابدأ تطبيق الصور، واضغط على تحديد أعلى الشاشة، ثم اختر الصور التي تريد حفظها على جهاز Mac.

4. اضغط على مشاركة ثم اختر حفظ في الملفات.

5. في تطبيق الملفات، اضغط على جهاز التخزين الخارجي في قسم المواقع واضغط على حفظ.