تكنولوجيا: سامسونج تطلق هاتف Galaxy M54 بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت العملاق الكوري عن هاتف Galaxy M54 وهو أحدث الإصدارات المتوسطة من سامسونج، والذي يأتي بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل.

يتميز هاتف Galaxy M54 بشاشة Super AMOLED بحجم 6.7 إنش، ودقة عرض 1080 في 2400 بيكسل، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120 Hz.

أيضاً يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Exynos 1380، كما يأتي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة 128 أو 256 جيجا بايت.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية تقدم سامسونج هاتف Galaxy M54 بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل بميزة التثبيت البصري، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع ومستشعر بدقة 2 ميحا بيكسل للقطات macro، بينما تأتي كاميرة السيلفي في ثقب الشاشة بدقة 32 ميجا بيكسل.

كما يدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 6000 mAh، ويأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 25W، أيضاً ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 13 وواجهة One UI 5.1،

الهاتف يتميز بتصميم من البلاستيك ويأتي بطبقة جماية من زجاج Gorilla Glass 5 في الجهة الأمامية، ويتوفر الهاتف بألوان الأزرق واللون الفضي.

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