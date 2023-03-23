شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 6 ميزات جديدة ستتوفر على آيفون قريبًا.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت آبل إصدار RC من Release Candidate من iOS 16.4 للمطورين ومختبري الإصدارات التجريبية العامة، هذا مؤشر على أن آخر تحديث لنظام iOS 16 قد يصل قريبًا جدًا.

فيما يلي 6 ميزات جديدة يمكن لمستخدمي آيفون توقع الحصول عليها قريبًا:

سيجلب iOS 16.4 أكثر من 20 رمزًا تعبيريًا جديدًا إلى أجهزة آيفون، وتشمل هذه إيماءات اليد والحيوانات وغيرها.

الرموز التعبيرية الجديدة تأتي إلى آيفون

عزل الصوت في المكالمات الهاتفية

بالنسبة لمكالمات فيس تايم، تمتلك آبل ميزة عزل الصوت، والتي يمكنها منع الضوضاء المحيطة حول المستخدمين.

تطبيق آبل ميوزيك الكلاسيكي

أعلنت شركة آبل عن تطبيق موسيقى كلاسيكي جديد كليًا في وقت سابق من هذا الشهر. مع نظام التشغيل iOS 16.4 ، من المتوقع أن يتمكن مستخدمو آيفون من تنزيل التطبيق واستخدامه.

سيجلب التطبيق الآلاف من الأغاني والفنانين من نوع الموسيقى الكلاسيكية إلى آيفون.

تحقق من تغطية Apple Care بسهولة

إذا كنت مترسخًا بعمق في نظام آبل البيئي ولديك أجهزة متعددة ، فسيكون من الأسهل التحقق مما إذا كان لديك تغطية Apple Care.

سيتم تمكين شاشة جديدة في تطبيق الإعدادات للمستخدمين للتحقق من تغطيتهم.

ميزة تقليب الصفحات

سيعيد تطبيق Apple Books الرسوم المتحركة التي تقلب الصفحات باستخدام iOS 16.4.

تمت إزالة الميزة مع تطبيق Books المعاد تصميمه، والذي حدث مع نظام التشغيل iOS 16.

شبكة 5G أسرع في العديد من البلدان

توفر ميزة 5G Standalone سرعة أفضل لأجهزة آيفون وهي متوفرة في عدد قليل من البلدان مثل الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل واليابان.

يمكّن iOS 16.4 5G Standalone في تلك البلدان لاتصال 5G أسرع.