شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تستخدم جوجل منتجاتها الخاصة بالمستهلك للترويج لتطبيق Bard؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جوجل عن روبوت الدردشة Bard الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي في فبراير، وفتحت شركة التكنولوجيا العملاقة الوصول المبكر إلى منافس ChatGPT للمستخدمين في المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

كما شارك الرئيس التنفيذي لشركة Alphabet ، سوندار بيتشاي، الشركة الأم لشركة جوجل، مذكرة لموظفيها مفادها أن برنامج الدردشة الآلي قد تم اختباره بالفعل من قبل أكثر من 80.000 من موظفي الشركة.

قال بيتشاي إن المنتج أصبح في أيدي المستخدمين العاديين ليتم تحسينه، بعد الإعلان الأخير، تستخدم الشركة Pixel و Nest وغيرها من العلامات التجارية التي تركز على المستهلك لدعوة الأشخاص لاستخدام Bard.





كيف تستخدم جوجل علاماتها التجارية الموجهة للمستهلكين للترويج لـ Bard

بعد فترة وجيزة من إعلان Bard عن الوصول المبكر، بدأ مالكو بكسل في تلقي رسالة بريد إلكتروني تقول: "أنت مدعو لتجربة Bard، وهي تجربة مبكرة من جوجل".

وفقًا لتقرير صادر عن 9to5Google ، تأتي هذه الدعوة بعد أن منحت الشركة بعض Pixel Superfans إمكانية الوصول المبكر إلى برنامج الدردشة الآلي.

بصرف النظر عن هذا استخدمت جوجل أيضًا قائمة بريد Nest لإرسال دعوة مماثلة.

يدعي التقرير أن هذه الدعوات تتضمن شعارات جوجل بكسل أو Nest و Bard الموضوعة بجوار بعضها البعض.

في هذه الدعوات قالت جوجل لمستخدمي Pixel / Nest: "نود أن نقدم لك الفرصة لتكون من بين أول من اشترك في التجربة الجديدة وتقديم التعليقات".

علاوة على ذلك، تلقى مستخدمو Google One أيضًا بريدًا إلكترونيًا مشابهًا حيث قالت الشركة: "نظرًا لأنك عضو في Google One ، نود أن نقدم لك الفرصة لتكون من بين أول من اشترك في تجربة Bard الجديدة وتقديم تعليق."

كما شارك التقرير بعض لقطات الشاشة لهذه الدعوات أيضًا.

لماذا تستخدم جوجل منتجاتها الاستهلاكية للترويج لـ Bard؟

بالنظر إلى أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يتم التركيز عليه عبر الشركة، نادرًا ما تستخدم جوجل قوائم البريد الخاصة بالمنتجات الأخرى لتطلب من المستخدمين تجربة خدمة تجريبية.

نظرًا لأن الشركة تحاول التنافس مع ChatGPT و Bing والخدمات الأخرى، فقد تستفيد جوجل من منتجاتها الأخرى للحصول على كميات هائلة من بيانات التدريب والتعليقات.

قد تحتفظ جوجل أيضًا ببعض ميزات Bard القادمة حصريًا لمنظومة المستهلك الخاصة بها.

تمتلك الشركة أيضًا تاريخًا في تقديم ميزات الذكاء الاصطناعي لمستخدمي هواتف بكسل.

على سبيل المثال، أطلقت جوجل في البداية ميزة Smart Compose في جيميل لمستخدمي Pixel 3.

كيف يمكن أن يكون مفيدًا لمستخدمي جوجل؟

يمكن أن يكون توفير الوصول المبكر إلى ميزات الذكاء الاصطناعي التكوينية من خلال اشتراكات Google One ميزة إضافية للمستخدمين.

ومع ذلك، لم تذكر الشركة ما إذا كان المستخدمون سيحتاجون إلى هذه الخدمة للوصول إلى بعض ميزات Bard.

قد تجعل جوجل أيضًا ميزات الذكاء الاصطناعي في Workspace مدفوعة مقابل حسابات Gmail الشخصية.