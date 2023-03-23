شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية دعوة أكثر من 5 أصدقاء إلى لعبة بوكيمون جو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتذبت لعبة Pokemon GO المحمولة بتقنية الواقع المعزز المستخدمين منذ إصدارها في عام 2016، يواصل المطورون إصدار ميزات وتحسينات جديدة للعبة بشكل دوري.

يقدم آخر تحديث للعبة (v0.265.0) إصلاحات أخطاء معينة وتحسينات على الأجهزة المحمولة المتوافقة.

وفقًا لملاحظات التصحيح من المطور Niantic ، فإنه يجلب أيضًا أحداثًا جديدة مثل Carnival of Colors و Let's GO من بين أشياء أخرى.

إضافة جديدة أخرى هي القدرة على دعوة أكثر من خمسة أصدقاء إلى غارة، مما يجعلها أكثر ملاءمة لإكمال الغارات بمستوى صعوبة أعلى.

كان هناك حد أقصى لعدد "المدربين" الذين يمكنهم الانضمام إلى معركة Raid Battle عن بُعد، وهذا القيد ينطبق أيضًا على الأصدقاء المدعوين، لكن سمحت اللعبة للمدربين بدعوة ما يصل إلى خمسة أصدقاء فقط إلى ردهة مداهمة.

لكن في بعض الأحيان قد يحتاج اللاعبون إلى دعوة أكثر من خمسة أصدقاء لإنهاء غارات عالية المستوى بسرعة مثل Mega و Elite Raids.

التحديث الأخير يلبي هذه الحاجة ويجلب القدرة على دعوة أكثر من خمسة أصدقاء إلى الغارة.

وبينما يمكنك دعوة ما يصل إلى 5 أصدقاء فقط في وقت واحد، يمكنك اختيار إضافة المزيد من الأصدقاء إلى ردهة المداهمة نفسها بعد فترة تبريد قصيرة مدتها 30 ثانية.





قم بتشغيل Pokemon GO وانضم إلى ردهة الغارة باستخدام Raid Pass الأساسي أو Remote Raid Pass.

كيفية دعوة أكثر من خمسة أصدقاء إلى غارة في Pokemon GO

اضغط على زر دعوة الأصدقاء المتاح على الجانب الأيمن من الشاشة.

أرسل دعوة إلى خمسة من أصدقائك وقم بتأكيدها.

شاهد مؤقت ردهة الغارة وانتظر 30 ثانية حتى تمر.

أرسل المزيد من الدعوات عن طريق إعادة فتح قائمة الدعوة.

إذا كان لا يزال هناك وقت في الردهة، فيمكن القيام بذلك عدة مرات حسب الضرورة.

بمجرد قبول الدعوات من قبل أصدقائك المدعوين يمكنهم الانضمام إلى ردهة الغارة.

من المهم ملاحظة أن معركة الغارة ستظل مفتوحة للاعبين المدعوين حتى إذا قررت مغادرة الردهة.

ومع ذلك إذا كنت المدرب الوحيد الموجود في ردهة المداهمة وغادرت قبل أن ينضم آخر، فلن يتمكن أي مستخدم مدعو من الانضمام إلى الردهة باستخدام دعوتك.