شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "وايمو" تقدم الدليل على سلامة المركبات ذاتية القيادة على الطرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت Waymo اليوم ورقة توضح حالة السلامة للمركبات ذاتية القيادة التي تقول الشركة إنها يجب أن تكون بمثابة مخطط للصناعة بأكملها.

وحالة السلامة الخاصة بـ Waymo هي "طريقة رسمية لشرح كيف تحدد الشركة أن نظام AV آمن بما يكفي ليتم نشره على الطرق العامة بدون سائق بشري ، ويتضمن دليلًا لدعم هذا القرار"، كما تقول الشركة، وفقا لتقرير theverge.

بعبارة أخرى، تقدم Waymo حجة لسلامة المركبات ذاتية القيادة جنبًا إلى جنب مع الأدلة التي تقول إنها تدعم هذه الحجة، وتريد الشركة من شركات AV الأخرى بشكل أساسى منافسيها أن تتبنى نهجًا مشابهًا لتثبت للمنظمين أنه يمكن نشر المركبات السمعية البصرية بأمان على نطاق واسع، وبذلك تأمل Waymo في تحسين تصور الجمهور للسيارات ذاتية القيادة والتي تظهر الاستطلاعات أنها كانت تتضاءل على مر السنين.

وقال ترينت فيكتور، مدير أبحاث السلامة في Waymo: "ما نقوم به هو محاولة إظهار نتائجنا واكتساب الثقة".

وكان تحسين السلامة أحد التوقعات الرئيسية لصناعة السيارات المستقلة (AV)، مع وفاة أكثر من مليون شخص في حوادث السيارات على مستوى العالم كل عام ، يعتمد مشغلو المركبات على نحو متزايد على قضية السلامة هذه لتحفيز المنظمين على إصدار تشريعات تسمح بمزيد من المركبات ذاتية القيادة على الطريق، ولإقناع الشركات الأم بالحفاظ على تدفق الأموال في وقت مبكر، حيث فشلت التوقعات حول سيطرة المركبات على الطرق بشكل جماعي في تحقيق نتائج.

ولكن في حين أن الحجة تبدو مقنعة ظاهريًا وهى أن المركبات الآلية لا تسكر أو تشتت انتباهها مثل البشر ، ولا تسرع أو تخالف القانون - هناك بيانات شحيحة تثبت أن المركبات المؤتمتة بالكامل أكثر أمانًا من السائقين البشريين .

وكانت Waymo واحدة من أكثر الشركات شفافية في مجال AV ، حيث نشرت عددًا من الأوراق التي توضح الأدلة التي تقول إنها تدعم مزاعمها حول السلامة.

وفي الشهر الماضي، أصدرت الشركة بيانات جديدة تغطي مليون ميل على الطرق العامة في كاليفورنيا وأريزونا، وهما الولايتان اللتان تجري فيهما Waymo معظم عملياتها، وقالت الشركة إن مركباتها تعرضت لحادثين خطرين و 18 "حادث اتصال طفيف" أثناء اختبارها.

وفي السابق، سعت الشركة إلى قياس سلامة مركباتها الذاتية من خلال محاكاة عشرات الحوادث المميتة في العالم الحقيقي التي وقعت في ولاية أريزونا على مدار ما يقرب من عقد من الزمان .

وقدمت Waymo أيضًا أوراقًا علمية لمراجعة الأقران والنشر لمقارنة أداء المركبات ذاتية القيادة بالقيادة البشرية.

ومن خلال نشر حالة السلامة الخاصة بها، تبذل الشركة قصارى جهدها حتى الآن للتأثير على النقاش العام حول المركبات ذاتية القيادة، بالإضافة إلى الورقة قدمت الشركة أيضًا تعليقات إلى الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة ، حيث حثت الوكالة على عدم اعتماد نهج "توجيهي" للوائح.