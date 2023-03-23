شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ChatGPT يتسبب فى تسريح العمال على نطاق واسع لراديو NPR الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المتوقع تسريح العمال على نطاق واسع هذا الأسبوع في NPR حسب ما تم نشره على موقعtheverge .

والشهر الماضي، أعلن جون لانسينغ، الرئيس التنفيذي لشركة NPR ، أن الشبكة ستسرح 10 في المائة من قوتها العاملة لتغطية عجز متوقع قدره 30 مليون دولار في الميزانية هذا العام، هذا هو الأسبوع الذي يُتوقع فيه صدور القرارات النهائية، ويستعد الموظفون للتخفيضات.

ولجأ الكثيرون إلى Twitter لحشد الدعم لزملائهم، بينما ناشد آخرون عشاق الإذاعة العامة التبرع لمحطاتهم المحلية، "هذا الأسبوع ثقيل هناNPR" ، غردت مقدمة برنامج Morning Edition ليلى فاضل، "تسريح العمال أصبح أمرًا حقيقيًا وسنفقد الزملاء الذين يعملون بجد لوضع برامجنا كل يوم، ولا نعرف من سيذهب لكننا نعلم أن كل من هو هنا الآن ... نحن بحاجة إليهم. أمامنا أيام عصيبة ".

لكن لم تستجب NPR لطلب Hot Pod بشأن توقيت التسريح، سأطلع على المزيد من Insiders في وقت لاحق من هذا الأسبوع حول مدى التخفيضات.وهذا يجعل RadioGPT من السهل استبدال منسقي الأغاني البشريين بالروبوتات،هذا مطمئن للغاية، بالنظر إلى حالة الراديو.

أفاد Axios Cleveland أن شركة Futuri المحلية أطلقت منتجًا يسمى RadioGPT ، والذي يمكنه نظريًا القيام بمعظم أعمال إدارة محطة إذاعية بدون عمالة بشرية.وفقًا لموقع الويب، يستخدم الروبوتات التي تعمل بنظام GPT-4 والتي يمكنها إجراء محادثات بينية حول تشكيلة الموسيقى والطقس المحلي والأخبار وحتى تعليقات المستمع الميداني والأسئلة.

ويمكن لـ RadioGPT أيضًا القيام بالمهام التي من شأنها أن تكون مجالًا للمتدربين والموظفين المبتدئين، مثل إنشاء منشورات مدونة مجانية، وتحويل العروض الحية إلى بودكاست ، ووسائل التواصل الاجتماعي.

على عكس راديو AI المتزعزع بشدة، الذي قمت بإعداده الشهر الماضي، فهذه ليست مجرد تجربة فكرية ممتعة. وفقًا لـ Axios ، سيظهر المنتج لأول مرة الشهر المقبل مع Alpha Media و Rogers Sports & Media ، والتي تمثل أكثر من 250 محطة مجتمعة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا.

أخبر دانييل أنستديج ، الرئيس التنفيذي لشركة Futuri ، أكسيوس أن المنتج كان يهدف إلى "حفظ الراديو، وليس التنافس معه" من خلال ملء ساعات لا تستطيع المحطات تشغيلها على أي حال.

وقال: "ما نتطلع إلى القيام به هو زيادة قدرة المحطة على ملء برامجها بمزيد من المحتوى الحي والمحلي".الطريقة التي تضعها Anstandig هي أنه بالنسبة للعديد من المحطات الإذاعية، إنها ذكاء اصطناعي أو لا شيء، قد يكون هذا صحيحًا في بعض الحالات، لكن الشركات التي قامت بالتسجيل حتى الآن ليست شركات مستقلة تمامًا.

يبدو أنه من المرجح أن تتاح لشركات الراديو الفرصة لاستخدام هذه الأداة (أو غيرها من الأدوات المشابهة) كوسيلة لخفض القوى العاملة لديها وتقليل خط أنابيب صناعة الصوت المتضائل بالفعل.