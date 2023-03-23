شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. بين الاستخدام الإقليمى والاستخدام العالمى لخدمة Starlink Roam ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة Starlink للإنترنت الفضائي، خدمة جديدة تعرف بـ Starlink Roam والتي تتيح للمستخدمين الوصول إلى الإنترنت الفضائي في أي مكان في العالم، وكانت الشركة قد أطلقت في شهر مايو الماضي خدمة (Starlink RV) تتيح إمكانية الاتصال بالإنترنت في المناطق النائية، لكن الشركة غيرت اسم خدمة التجوال هذه من (Starlink RV) إلى (Starlink Roam) ولكنها أصبحت تتيح لهوائي Starlink الاتصال بالأقمار الصناعية في أي مكان على الأرض

يعتمد الحصول على خدمات الإنترنت الفضائي من ستارلينك على مجموعة من المعدات التي تُعرف باسم (ستارلينك كيت) Starlink Kit وهي عبارة عن طبق استقبال يُثبت أعلى المنزل – كالذي نستخدمه لاستقبال بث التلفاز – وجهاز يقوم بتوزيع الإشارة لاسلكيًا داخل المنزل – وهو يقوم بدور جهاز التوجيه – ووحدة للطاقة، ومجموعة كابلات.

يتميز طبق ستارلينك بأنه ذو توجه ذاتي ويتصل بسرعة طالما أنه يتمتع برؤية واضحة للسماء، إذ تعتمد الشركة على تقنية الليزر لنقل البيانات لذلك يجب أن يكون هناك مجال رؤية واضح بين الهوائي والسماء، وبمجرد إعداد الجهاز، يمكنك الاتصال بشبكة Starlink واستخدام تطبيق Starlink لإدارة خدمتك.

كما تتميز خدمة Starlink بأنه يمكنها الاتصال بالأقمار الصناعية الكبيرة المحلقة في المدار المنخفض حول الأرض؛ على بعد نحو 550 كيلومترًا من سطح الأرض، لذلك يمكنها توفير زمن انتقال أقل.

خدمة (StarlinkRoam) تبلغ تكلفتها 159 دولارًا شهريًا للاستخدام الإقليمي، و200 دولار شهريًا للاستخدام العالمي، فما الفرق بينهما؟

بالإضافة إلى الاختلاف في التكلفة، فهناك اختلاف في قيود الاستخدام، إذ إن خطة الاستخدام العالمي ليس لديها قيود سفر مثل خطة الاستخدام الإقليمي التي تقتصر على الاستخدام داخل القارة نفسها. لذلك خطة الاستخدام العالمي تتيح لك الوصول إلى الخدمة عالميًا في أي قارة تقريبًا.

يتمثل الاختلاف المهم الأخير بين الاستخدام الإقليمي والعالمي في أن الأجهزة المحمولة، ومنصة الاستقبال الأكثر تطورًا (Flat High Performance) غير متوفرة للتجوال العالمي، إذ لا يمكن شراء أجهزة ستارلينك المحمولة إلا في خطة التجوال الإقليمي.