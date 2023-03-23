تكنولوجيا: رصد هاتف Realme GT Neo 5 SE في قاعدة بيانات AnTuTu

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات التي جاءت من قاعدة بيانات AnTuTu عن آداء هاتف Realme GT Neo 5 SE المرتقب قبل الإعلان الرسمي.

بدأت شركة Realme خلال الفترة الماضية في العمل على تطوير إصدارها الجديد من الهواتف الذكية Realme GT Neo 5 SE، ولقد رصد الهاتف مؤخراً في منصة AnTuTu، كما أعتمد الهاتف في منصات MIIT و3C.

ولقد سجل هاتف GT Neo 5 SE عدد 1009127 نقطة في إختبارات الآداء في AnTuTu، كما كُشِف عن بعض من مواصفات هذا الإصدار.

وتؤكد التسريبات على أن الهاتف يأتي برقاقة معالج Snapdragon 7+ Gen 2، ويدعم الهاتف ذاكرة عشوائية LPDDR5x بسعة تصل إلى 16 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 1 تيرابايت في سعة UFS 3,1، كما ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 13.

كما تدعم الشاشة في هاتف Realme GT Neo 5 SE معدل تحديث 120Hz، ودقة عرض 2772 في 1240 بيكسل.

ولقد سجل الهاتف 255246 نقطة في إختبارات وحدة المعالجة، و360306 نقطة في إختبارات كرت الشاشة، كما سجلت الذاكرة 212810 نقطة، و181395 نقطة في إختبارات AnTuTu UX.

أيضاً أشارت بعض التسريبات السابقة إلى أن الهاتف يضم شاشة OLED بحجم 6.74 إنش، ومن المتوقع أن يضم بطارية بقدرة 5500 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 100W.

كما تشير التسريبات إلى أن الهاتف يضم كاميرة سيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل، ويأتي بإعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل.

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