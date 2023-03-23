شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عدد الأقمار الصناعية المتزايد والنفايات الفضائية تقلق العلماء.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح علماء الفلك قلقين بشكل متزايد بشأن التلوث الضوئي في سماء الليل الناجم عن العدد المتزايد من الأقمار الصناعية ، وكذلك النفايات الفضائية، في مدار أرضي منخفض.

ويؤثر ضوء الشمس المنعكس عن أسطح الأقمار الصناعية والخردة سلبًا على عمل علماء الفلك لأنه يتداخل مع قدرتهم على الحصول على رؤية واضحة لسماء الليل، ويمكن أن يظهر الضوء المنبعث من الأقمار الصناعية على شكل خطوط عبر صور الفضاء، أو قد يكون ساطعًا لدرجة أنه يمنع الأشياء الخافتة من أن يتم ملاحظتها.

وفى سلسلة من الأوراق البحثية التي نُشرت في مجلة Nature هذا الأسبوع، سلط علماء الفلك الضوء على كيف أن الوضع سيتدهور أكثر ما لم يتم وضع لوائح لتقليل عدد عمليات الإطلاق التي تضع الأقمار الصناعية الصغيرة في مدار أرضي منخفض.

وأصبحت مخاوف علماء الفلك بشأن التلوث الضوئي أكثر وضوحًا عندما بدأت سبيس إكس عمليات إطلاق منتظمة لأقمار صناعية متعددة لخدمة ستارلينك للإنترنت من الفضاء في عام 2019.

ولدى سبيس إكس الآن أكثر من 3000 قمر صناعي من ستارلينك تدور حول الأرض، ولكن يمكنها نشر ما يصل إلى 42000 قمر صناعي في السنوات القادمة، وفقا لتقرير ديجيتال تريند .

ولدى أمازون أيضًا خطط لخدمة إنترنت فضائية مماثلة مع Project Kuiper ومن المقرر أن تطلق أكثر من 3000 قمر صناعي في العقد المقبل.

لدى أمازون أيضًا خطط لخدمة إنترنت فضائية مماثلة مع Project Kuiper ومن المقرر أن تطلق أكثر من 3000 قمر صناعي في العقد المقبل.

واستجابةً لمخاوف علماء الفلك، حاولت SpaceX تقليل سطوع الانعكاسات على أقمارها الصناعية عن طريق إضافة أقنعة إليها. لكن في إحدى أوراق الطبيعة، أوضح علماء الفلك أن هذا الحل ليس فعالًا بشكل خاص لأن الأجسام المظلمة بصريًا غالبًا ما تشع بشكل أكثر سطوعًا في أطوال موجات الأشعة تحت الحمراء وما دون المليمتر، مما يتسبب في حدوث تداخل مع الملاحظات الأرضية عند تلك الأطوال الموجية.

ويشعر علماء الفلك بالقلق أيضًا من أن نشر المزيد من الأقمار الصناعية في مدار أرضي منخفض يزيد من خطر الاصطدامات التي ستخلق المزيد من النفايات الفضائية العاكسة للضوء.

وقالوا إن هذه القضية يمكن أن يكون لها "عواقب وخيمة" على مشاريع علم الفلك الأرضية ، مع تخريب الضوء للصور ومنع علماء الفلك من اكتشاف الأجسام الخافتة في سماء الليل.

وقال مؤلفو إحدى الأوراق البحثية: "على الرغم من قصة إضفاء الطابع الديمقراطي على الفضاء وتقديم نطاق عريض عالمي ميسور التكلفة ، إلا أنه نموذج يعطي الأولوية للإلحاح والفوائد المخصخصة والأهداف قصيرة المدى على الاستدامة الحقيقية والمصلحة العامة" . "يتجاهل هذا أيضًا أصلنا المشترك وتراثنا في الفضاء."

وعلقت أوراق بحثية أخرى قائلة: "يجب أن تمنحنا اتفاقية أعالي البحار التي تم الاتفاق عليها مؤخرًا للأمم المتحدة لحماية المياه الدولية الأمل في إمكانية حماية السماء بالمثل، أحداث مثل ظهور الشفق القطبي مؤخرًا عبر المملكة المتحدة وصولًا إلى جنوب إنجلترا في أواخر فبراير، تذكر الناس بالبحث عن أعينهم والاستغراب. يجب أن نستفيد من الإثارة ونحافظ على مثل هذه العجائب للأجيال القادمة ".