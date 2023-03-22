تكنولوجيا: لينوفو تطلق جهاز الحاسب المكتبي Legion Blade 9000K 2023 بكرت الشاشة RTX 4090

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة لينوفو مؤخراً جهاز الحاسب المكتبي Legion Blade 9000K 2023 الذي يأتي بمعالج Core i7-13700K، وكرت الشاشة NVIDIA RTX 4090.

يتميز النموذج الجديد من جهاز الحاسب المكتبي Legion Blade 9000K 2023 بمعالج Intel Core i7-13700K وكرت شاشة RTX 4090.

ولقد قدمت لينوفو الجهاز خلال العام الماضي بذاكرة DDR5 سعة 64 جيجابايت رام، وسعة تخزين 2 تيرابايت في سعة SSD، ويأتي النموذج الجديد بذاكرة 32 جيجا بايت رام وسعة 1 تيرابايت في سعة SSD.

كما يأتي النموذج الجديد بمستوى تسعير أقل من نموذج Core i9 في السوق الصيني، بينما يتميز Legion Blade 9000K 2023 بتصميم يتضمن تبريد سائل لتبديد الحرارة بسعة 360.

بينما يأتي كرت الشاشة NVIDIA GeForce RTX 4090 بعدد 3.5 من الفتحات، و3 من المراوح بحجم 10سم، مع 9 من الأنابيب التي تدعم تبريد الجهاز بكفاءة أعلى، ويضم الجهاز اللوحة الأم Z790، مع عدد 14 مرحلة من مصادر الطاقة، وقدرة 320W.

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