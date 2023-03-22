تكنولوجيا: TCL تطلق أجهزة TCL Q10G Pro وX11G Mini LED في السوق الصيني

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة TCL عن جهاز التلفاز TCL Q10G Pro بحجم شاشة تصل إلى 98 إنش، وX11G Mini LED في السوق الصيني.

يأتي TCL Q10G Pro بأعلى مواصفات في أجهزة TCL الجديدة، حيث يتوفر الجهاز بعدد 5 من الأحجام في الشاشة، على أن يأتي أكبر نموذج بشاشة عملاقة بحجم 98 إنش، بينما يتوفر أصغر نموذج بحجم شاشة 55 إنش.

كما يتوفر TCL Q10G Pro بحجم 65، و75 وأيضاً 85 إنش، على أن تأتي النماذج كلها بشاشة 4K، وتدعم معدل تحديث 144Hz، مع إضاءة خلفية في 720 جزء، وتدعم الشاشات سطوع XDR 2200 nit، وتتميز الشاشات بتباين 22 مليون :1، مع تغطية لونية بنسبة 98% من DCI-P3.

وفي الصوتيات يأتي جهاز Q10G Pro بعدد 2.1 من القنوات Hi-Fi بآداء إحترافي للصوتيات، و3 شرائح المستقلة لمضخم الصوتيات، و5 من وحدات المكبرات الصوتية بقدرة 60W، ومضخم صوتيات خلفي بقدرة 20W، ويدعم الجهاز تقنية Dolby Vision، وDolby Atmos.

كما يدعم جهاز TCL Q10G Pro شريحة Quadcore Lingyao M2، وذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة 64 جيجا بايت، ويدعم الجهاز تقنية WiFi 6، ويأتي بعدد 4 من منافذ HDMI 2.1، مع USB 3.0، أيضاً يأتي TCL Q10G Pro بجهاز تحكم عن بعد ذكي.

أيضاً قدمت الشركة جهاز تلفاز TCL X11G Mini LED بثلاثة من الأحجام في الشاشة 75 و85 وأيضاً 98 إنش، وتتضمن الأجهزة أحدث شاشات QD-MiniLED التي تتضمن أفضل المميزات المقدمة في شاشات OLED وأيضاً LCD.

وترتكز الأجهزة على تقنية Quantum dot Pro 2023 لدعم أعلى معدل تباين، وأعلى نسبة سطوع، مع تدرج لوني، وعمر أطول للشاشات مقارنة بشاشات OLED.

ويضم X11G إضاءة خلفية في 5184 جزء من الشاشة، ويصل السطوع في الشاشة إلى 5000 nit، وتباين 50 مليون:1، كما تضم الأجهزة شريحة LED بعدد 6 من الأنوية، والتي تدعم تحسين السطوع وكفاءة أعلى في إستهلاك الطاقة.

وتأتي شاشة TCL X11G مع 1296 ببراءة إختراع الشركة في تقنية ثنائية الإتجاه، ويدعم الجهاز إدراك السطوع المحيط 16بت، والتحكم في الإضاءة الهجينة بعمق 16بت، مع تحكم دقيق في الإضاءة عند 65000 مستوى مع التحكم في حرارة الألوان.

ويدعم TCL X11G دقة 4K ومعدل تحديث 144Hz، مع تقنية لمضاعفة معدل التحديث إلى 240Hz، ويضم الجهاز شريحة Lingyao M2، وTXR MiniLED لتحسين جودة عرض الصورة، كما ينطلق الجهاز بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة 128 جيجا بايت.

وتدعم الأجهزة معايير حماية العين من الومضات والإضاءة الزرقاء، مع إضاءة طبيعية، وتقنية منع الإهتزازات، وفي الصوتيات تضم الأجهزة عدد 8 من القنوات مع Onkyo 4.2.2 HiFi، و4 من شرائح مستقلة لمضخم الصوتيات.

جهاز TCL X11G ينطلق بجهاز تحكم عن بعد ذكي يدعم التحكم السريع في فتح التطبيقات، ويدعم WiFi 6، ويضم 4 من منافذ HDMI 2.1، و USB 3.0، وUSB 2.0.

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