تكنولوجيا: لينوفو تطلقLegion Y7000P المخصص للألعاب بالجيل 13 من معالجات إنتل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة لينوفو مؤخراً عن جهاز الحاسب الدفتري المخصص للألعاب Legion Y7000P الذي ينطلق بالجيل 13 من معالجات إنتل، وكرت الشاشة RTX 4060.

ينطلق جهاز Legion Y7000P الجديد من لينوفو بشاشة IPS بحجم 16 إنش، ودقة عرض 2560 في 1600 بيكسل، كما تدعم الشاشة أبعاد 16:10، وأيضاً تأتي بمعدل تحديث 165Hz، مع سطوع 350 nit، مع دعم تغطية لونية بنسبة 100% من sRGB.

كما تدعم الشاشة إستجابة سريعة عند 3 مللي ثانية، أيضاً يأتي الجهاز بتقنية G-Sync التي تدعم عرض إنسيابي وسلس للإطارات ومنع التمزق بتجربة ألعاب سلسة.

أيضاً تدعم الشاشة تقنية Vision HDR لتعزيز جودة عرض الصورة، وتقنية X-Rite لإدارة الألوان، مع تعتيم DC، كما تدعم الشاشة معايير Rheinland لمقاومة الإضاءة الزرقاء.

وتقدم لينوفو جهاز Y7000P 2023 بثلاثة نماذج مختلفة في وحدة المعالجة، على أن يضم أعلى نموذج معالج Core i7-13700H وكرت الشاشة RTX 4060، ويأتي النموذج الرئيسي بمعالج Core i5-13500H وكرت شاشة RTX 4050، وتنطلق جميع النماذج بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام وسعة 1 تيرابايت في سعة SSD.

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