تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن سماعة Nothing Ear (2) اللاسلكية بتحسينات في إلغاء الضوضاء

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Nothing رسمياً اليوم عن سماعة Nothing Ear (2) اللاسلكية التي تأتي بتحسينات في ميزة إلغاء الضوضاء النشطة، ودعم LHDC، وتحسينات في الملفات الصوتية.

تأتي سماعة Nothing Ear (2) بعد إصدار الشركة الأول Nothing Ear (1) التي انطلقت من الشركة في 2021، على أن يأتي الإصدار الجديد بترميز LHDC 5.0، ودعم معايير Hi-Res.

أيضاً تقدم Nothing السماعة اللاسلكية بملف تعريفي مخصص للصوتيات لمعايرة الصوتيات وفقاً لسمع المستخدم وذلك عن طريق إجراء إختبار سريع عبر تطبيق Nothing X المصاحب للسماعة على الهواتف الذكية.

كما يدعم التطبيق ضبط إعدادات equalizer في السماعة وفقاً للتجربة المفضلة للمستخدم، وتدعم سماعة Ear (2) ميزة إلغاء الضوضاء النشطة بإعدادات تكيفية وفقاً لملف تعريفي لأذن المستخدم والمحيط الخاص به.

أيضاً قامت الشركة بتحديث محرك 11.6مم بغشاء جديد مصمم من الجرافين والبولي يوريثين، كما تم تحسين آلية إلتقاط الأصوات في السماعة لتدعم المستخدم بتجربة أفضل في عزل الأصوات المحيطة مثل عزل صوت المستخدم في البيئات الصاخبة ومقاومة الرياح، كما تدعم السماعة الإقتران السريع، وأيضاً الإقتران المزدوج.

وتدعم سماعة Nothing Ear (2) مع الحافظة المستخدم بعمر شحن يصل إلى 36 ساعة من التشغيل مع الحافظة، ويمكن شحن الحافظة عبر منفذ USB C أو الشحن اللاسلكي بقدرة 2.5W.

كما تأتي السماعة بتقنية Google Fast Pair للإقتران السريع بأجهزة الأندوريد، وأيضاً تدعم ميزة Microsoft Swift Pair للإقتران السريع بأجهزة ويندوز.

وتأتي سماعة Ear (2) بمعايير IP55 لمقاومة الغبار، ومعايير IP54 لمقاومة رذاذ الماء، ومن المقرر أن تتوفر السماعة اللاسلكية بسعر 149 دولار أو 149 يورو على أن يبدأ البيع في 28 من مارس.

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