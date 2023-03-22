تكنولوجيا: سماعة الرأس Dyson Zone ANC المزودة بوظيفة تنقية الهواء متاحة الآن للطلب المسبق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Dyson عن توافر أحدث سماعة رأس لها للطلب المسبق بسعر 6699 يوان. والمميز بهذه السماعة المبتكرة انها لا توفر الحد من الضوضاء فحسب، بل تقوم أيضًا بتصفية مجموعة متنوعة من الملوثات الحضرية.

تتميز سماعات Dyson Zone بنظام تنقية مزدوج يقوم بتصفية الملوثات والغازات الضارة الموجودة بشكل شائع في المدن بفعالية. فإلى جانب قناع Dyson المبتكر الذي لا يلامس، توفر سماعات الرأس باستمرار الهواء النظيف للأنف والفم. يتم ضبط وضع تدفق الهواء ثلاثي السرعات تلقائيًا بناءً على سرعة حركة المستخدم، وذلك بفضل مستشعر التسارع المدمج.

تأتي السماعة مزودة بفلتر إلكتروستاتيكي مدمج، ويمكن أن توفر ما يصل إلى 12 شهرًا من الاستخدام قبل الحاجة إلى الاستبدال.

يحتوي تصميم الفلتر ثنائي الطبقة على الكربون الغني بالبوتاسيوم، والذي يحبس الغازات الحمضية مثل ثاني أكسيد النيتروجين وثاني أكسيد الكبريت والأوزون. ولقد صرحت Dyson رسميًا أن هذا الفلتر يمكنه حجب 99٪ من الجسيمات، حتى تلك الصغيرة التي يصل حجمها إلى 0.1 ميكرون.

تتميز سماعات Dyson Zone ايضًا بتقنية تقليل الضوضاء النشطة ANC، وإلى جانب الحد من الضوضاء السلبية لسماعات الرأس، يمكن أن يصل عمق تقليل الضوضاء إلى 40 ديسيبل.

تضمن تقنية معالجة الصوت الذكية تقليل تشوه الصوت، وتدعم سماعات الرأس برامج ترميز الصوت SBC و AAC و LHDC، إلى جانب اتصال Bluetooth 5.0.

تأتي سماعات الرأس مع بطارية مدمجة بسعة 2600 مللي أمبير، مما يوفر 50 ساعة من عمر البطارية بشحنة واحدة. عندما تكون وظيفة تنقية الهواء نشطة، يختلف عمر البطارية وفقًا لسرعة تنقية الهواء: اربع ساعات للإعداد المنخفض، وساعتين ونصف للمتوسط، وساعة ونصف للإعداد المرتفع.

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