تكنولوجيا: ساعة Amazfit T-Rex Ultra الذكية تنطلق بتصميم مقاوم وعمر شحن 20 يوم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Amazfit عن ساعة Amazfit T-Rex Ultra الذكية مؤخرًا، التي تأتي بتصميم يدعم مقاومة أعلى وعمر شحن يصل إلى 20 يوم، على أن تتوفر في سوق الولايات المتحدة بسعر 399 دولار.

قدمت شركة Amazfit في بداية هذا الشهر ساعتها الذكية GTR Mini، ومن جديد تقدم الشركة في أسواق الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ساعة Amazfit T-Rex Ultra.

وتتميز الساعة الذكية بتصميم قوي من الفولاذ المقاوم للصدأ، مع إطار متوسط من بوليمر d، كما تأتي ساعة T-Rex Ultra الذكية باثنان من الألوان هما اللون الأسود وSahara.

أيضاً تدعم ساعة Amazfit T-Rex Ultra الذكية مقاومة الماء عند 10 ATM، وتتضمن عدد 4 من الأزرار، كما تأتي البطارية في الساعة الذكية بسعة 500 mAh التي تدعم الساعة الذكية بعمر شحن يصل إلى 20 يوم.

وتضم ساعة Amazfit جهاز إستشعار بيومتري BioTracker PPG لمراقبة مستويات الأكسجين في الدم، ومعدل ضربات القلب.

كما تأتي T-Rex Ultra بنظام تحديد المواقع ثنائي النطاق، مع 6 من أنظمة تحديد المواقع، وتقنية 2.4 GHz Wi-Fi، والبلوتوث 5.0 BLE.

وتضم الساعة شاشة AMOLED بحجم 1.39 إنش، بدقة 454 في 454 بيكسل، وتدعم كثافة عرض 326 بيكسل لكل إنش، كما تقدم Amazfit الساعة بواجهة Zepp OS 2.0، على أن تتوفر بسعر 399 دولار أو 399 جنيه إسترليني.

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