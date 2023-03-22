شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قاض كينى يحظر مؤقتًا التسريح الجماعى لمشرفى فيسبوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت وثائق المحكمة أن قاضٍ كيني حظر مؤقتًا، التكرار الجماعي لنحو 260 مشرفًا على محتوى فيسبوك يعملون لصالح شركة تعهيد تعاقدت معها الشركة الأم لموقع التواصل الاجتماعي ميتا.

وأصدر القاضي ماثيوز ندوما أمرًا قضائيًا مؤقتًا ضد شركة ميتا وشركة Sama للاستعانة بمصادر خارجية في كينيا، بمنعهما من إنهاء عقود منسقي المحتوى في نهاية شهر مارس، في انتظار صدور حكم بشأن شرعية التكرار.

وفي الأسبوع الماضي، رفع 43 مشرفًا في مركز الإشراف على Facebook في نيروبي دعوى قضائية ضد شركة التواصل الاجتماعي وساما بتهمة التكرار غير القانوني.

ويقول المتقدمون البالغ عددهم 43 أنهم فقدوا وظائفهم مع شركة Sama لتنظيمها نقابة.

ويقولون أيضًا إنهم مدرجون على القائمة السوداء للتقدم لشغل نفس الأدوار فى شركة تعهيد أخرى، وهي شركة ماجوريل ومقرها لوكسمبورغ، بعد أن قام فيسبوك بتبديل المقاولين.

وقالت سما في بيان "صدر هذا الحكم دون أن تتمكن سما من المشاركة أو تصحيح أي من الحقائق".

وأضاف "لم تكن لدينا نية لتسريح أى شخص قبل (نهاية مارس) بأى حال من الأحوال وسنلتزم بالتأكيد بأي توجيهات تصدرها المحكمة".

كما منع Nduma مؤقتًا Meta من التعاقد من الباطن لأدوار العمال الذين يديرون محتوى فيسبوك في شرق وجنوب إفريقيا.

وتقدمت ميتا الشهر الماضي باستئناف في كينيا للطعن في حكم قال إنه يمكن مقاضاتها في دعوى قضائية منفصلة رفعها وسيط بشأن ظروف العمل السيئة المزعومة، على الرغم من عدم وجود حضور رسمي لها في الدولة الواقعة في شرق إفريقيا.

ويمكن أن يكون لقضايا المحكمة آثار على كيفية عمل ميتا مع مشرفي المحتوى على مستوى العالم.

وتعمل الشركة الأمريكية مع آلاف الوسطاء حول العالم، مكلفين بمراجعة المحتوى الرسومي المنشور على نظامها الأساسي.