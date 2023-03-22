شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انستجرام يبدأ وضع الإعلانات فى نتائج البحث على منصته.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر تقرير حديث أن المزيد من الإعلانات قادمة إلى انستجرام، وهذه المرة تغزو نتائج البحث على المنصة.

ويقول انستجرام فى منشور على مدونته إنه بدأ فى السماح للشركات بإدخال الإعلانات إلى الخلاصة التي تظهر عندما تضغط على منشور في نتائج بحث Instagram، والتغيير مجرد اختبار في الوقت الحالى، لكن Instagram يخطط لإطلاق الموضع الجديد عالميًا "فى الأشهر المقبلة".

وتنص مشاركة Instagram بشكل غامض على أن الإعلانات "ستصل إلى الأشخاص الذين يبحثون بنشاط عن الأنشطة التجارية والمنتجات والمحتوى"، أكد المتحدث باسم الشركة شيني باربوزا منذ ذلك الحين لـ The Verge أن "الإعلانات ستظهر لمصطلحات البحث التي تقع ضمن إرشادات المجتمع والتوصية الخاصة بنا، وهذا يعني أنه من المحتمل أن نرى إعلانات في جميع عمليات البحث التى تفي بهذه المعايير.

بالإضافة إلى الإعلانات في نتائج البحث، يطرح Instagram أيضًا شيئًا يسمى "إعلانات التذكير"، والتي تبدو أقل إزعاجًا مما تبدو عليه، حيث يرسلون إشعارات فورية لتذكيرك بحدث قادم أو تاريخ مهم ، ولكن لحسن الحظ لا يتم ذلك إلا إذا قمت بالاشتراك في تلقيها.

ويحتوي المثال الذي يعرضه Instagram على خيار "تذكيري" مضمنًا في إعلان العرض الأول لموسم برنامج تلفزيونى، ويتيح لك الضغط على هذا الخيار الاشتراك فى التذكير، والذى يحدث قبل الحدث بيوم واحد وقبله بـ15 دقيقة وفى وقت البدء.

وقام Instagram بإضافة المزيد والمزيد من الإعلانات على مر السنين، والتي تملأ الآن صفحة استكشاف النظام الأساسي، واستكشاف الخلاصات، والبكرات، والقصص، وحتى ملفات تعريف المستخدمين، وقال باربوزا لا أستطيع أن أقول إنني مندهش من قيام Instagram بإحضارهم إلى خلاصات نتائج البحث أيضًا، لكنني سأكون حزينًا على فقدان جزء آخر من النظام الأساسي حيث لا يتم مقاطعة التمرير الخاص بي بواسطة الإعلانات.