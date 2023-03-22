شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: TikTok تحتفظ بإمكانية الوصول للبيانات الشخصية للمستخدمين الهنود بعد حظر عام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم حظر TikTok في الهند في عام 2020، إلى جانب العديد من التطبيقات الأخرى، بعد التوترات الحدودية مع الصين منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، ويواصل التطبيق، الذي كان شائعًا بين المستخدمين قبل حظره، الاحتفاظ بمعلومات عن مستخدميه من الهند الذين لم يعد بإمكانهم الوصول إلى منصة مشاركة الفيديو، وفقًا لتقرير.

ويواجه TikTok حاليًا إمكانية حظره في الولايات المتحدة، حيث نمت شعبية التطبيق، بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي، وفي الوقت نفسه، حظرت دول أخرى مثل بلجيكا والدنمارك ونيوزيلندا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي استخدام TikTok على الأجهزة الحكومية.

وفقًا لتقرير Forbes استنادًا إلى مراجعة البرامج الداخلية لـ TikTok والشركة الأم ByteDance، فإن الشركات لديها حق الوصول إلى بيانات المستخدم الخاصة بالحسابات من الهند، حتى بعد حظر التطبيق في عام 2020، كما أخبر أحد موظفي TikTok المنشور أن تمتلك الشركة القدرة على تحديد اتصالات المستخدمين ومعلومات التعريف الشخصية، بما في ذلك ملفات تعريف المستخدمين الهنود.

وأدى الحظر المفروض على TikTok من قبل وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات (MeitY) في عام 2020 إلى قيام Google و Apple بإزالة TikTok من Play Store و App Store، على التوالي، بينما يمكن لمستخدمي Android تحميل التطبيق جانبًا، قامت الخدمة بحظر الوصول للمستخدمين الذين لديهم عناوين IP هندية أو عندما تم اكتشاف بطاقة SIM الخاصة بمزود شبكة هندي، وأصبح الحظر على TikTok دائمًا في عام 2021.

ومع ذلك، وفقًا للتقرير، لم يتم حذف جميع البيانات التي شاركها المستخدمون سابقًا في الهند، بما في ذلك منشوراتهم، والتفاعلات الاجتماعية مع الأصدقاء والمعارف، والتفاصيل الأخرى التي كانت متاحة لـ TikTok، بعد حظر الخدمة في الدولة، وقال متحدث باسم TikTok لـ Forbes إن الشركة "امتثلت بثبات، ولا تزال في حالة امتثال كامل لأمر حكومة الهند منذ تنفيذه".

وبحسب ما ورد كان لدى TikTok حوالي 100 مليون مستخدم في الهند عندما تم حظر التطبيق في البلاد، حيث تواجه الخدمة الآن إمكانية الحظر في الولايات المتحدة، حيث تجاوزت مؤخرًا علامة 150 مليون مستخدم، ومع ذلك، يسلط تقرير Forbes الضوء على المشكلات المتعلقة بالاحتفاظ بالبيانات التاريخية، حتى بعد حظر أحد التطبيقات في بلد ما، وفقاً لموقع Gadgets 360 .