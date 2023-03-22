شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دردشة Bing AI يمكن أن تساعدك فى إنتاج صور خيالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن تكون دردشة Bing AI من Microsoft مفيدة بالفعل في العثور على إجابات، ولكنها الآن يمكن أن تساعدك في إنتاج صور خيالية، قدمت الشركة معاينة Bing Image Creator التي تضيف إنشاء صورة DALL-E AI من OpenAI إلى كل من بحث Bing والشريط الجانبي في متصفح Edge، عليك فقط أن تطلب من chatbot إنشاء صورة إما مع وصف مباشر، أو متابعة لاستعلام سابق، حس ما نشر فى موقعengadget

إذا كنت تتساءل عن كيفية تجديد غرفة المعيشة الخاصة بك، فيمكنك أن تطلب من Bing رسم بعض الأفكار بناءً على معاييرك وافكارك.نعم، تدرك Microsoft إمكانية حدوث انحراف في الأمور، وتقول الشركة إنها تطبق "إجراءات حماية إضافية" تتجاوز حماية شركة أوبن إيه آي، تقول الشركة إنه سيمنعك من إنشاء صور "ضارة" وحيث توضح Microsoft أيضًا صراحةًأن الصور يتم إنشاؤها بواسطة AI ، بما في ذلك من خلال العلامات المائية.

ويتوفر Image Creator لمجموعة مختارة من مستخدمي Bing لسطح المكتب والمحمول في المعاينة، ومن خلال موقع مخصص، يمكن لمستخدمي Edge الوصول أيضًا إذا كنت جزءًا من مجموعة الاختبار، فسيتعين عليك تبديل الوضع الإبداعي لتجربة المولد، تخطط Microsoft لتقديم الأداة الإبداعية لمستخدمي الوضع المتوازن والدقيق في المستقبل، وتخطط لضبط سلوك النظام في الدردشات متعددة الخطوات، بينما تدعم التكنولوجيا اللغة الإنجليزية فقط، هناك المزيد من اللغات قيد الإعداد، المزيد من أشكال الذكاء الاصطناعي، تجد طريقها إلى Bing، تقوم الشركة بطرح بطاقات المعرفة القائمة على الذكاء الاصطناعي، والتي تقدم الآن معلومات "ديناميكية" سريعة النظرة مثل الرسوم البيانية والجداول الزمنية، توفر القصص، في الوقت نفسه، صورًا ومقاطع فيديو قصيرة مرتبطة بالمواضيع التي تم البحث عنها.