شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس أمازون: خطة تسريح الموظفين بسبب "اقتصاد غير مؤكد" والشكوك حول الأداء بالمستقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل رئيس أمازون آندى جاسى مذكرة إلى الموظفين تشير إلى أن الشركة ستلغى 9000 وظيفة أخرى فى "الأسابيع القليلة المقبلة، مما يشير إلى توسيع نطاق تسريح العمال وستؤثر التخفيضات بشكل أساسى على أقسام Twitch والإعلان والحوسبة السحابية مثل Amazon Web Services .

ووفقًا للرسالة، يحذر الرئيس التنفيذى أيضًا من أنه من غير المحتمل الانتهاء من التخفيضات النهائية حتى منتصف أبريل إلى أواخره، وأن أمازون لن تبلغ العمال المتأثرين حتى تلك النقطة، وفقا لتقرير engadget.

ويقول جاسى، إن التسريح الموسع للعمال يتبع "مرحلة ثانية" من التخطيط التشغيلي الذي يركز على خفض التكاليف، ولم تكن بعض الفرق جاهزة للجولة الأولى من إعلانات التسريح في نوفمبر، وأرادت الشركة الإعلان عن قرارات مبكره لتوفير المعلومات "في أقرب وقت ممكن"، ويضيف جاسي يعد بائع التجزئة عبر الإنترنت بمكافأة نهاية الخدمة وتغطية التأمين الصحي الانتقالي والمساعدة في العثور على وظائف فى مكان آخر.

وأكدت أمازون وجود المذكرة لـ Engadget بعد تقرير CNBC، كما كان من قبل، يعزو جاسي التخفيضات إلى "اقتصاد غير مؤكد" والشكوك المستمرة حول الأداء فى المستقبل القريب، وتريد الشركة أن تكون "أكثر انسيابية" مع استمرار امتلاك الموارد اللازمة للاستثمار فى تجارب أفضل كما يزعم المسؤول التنفيذى.

وظهرت شائعات بأن الشركة ستسرح 10000 موظف الخريف الماضى، لكن الشركة أعلنت أنها ستلغي 18000 وظيفة في يناير، وفى الوقت الحالى ركزت معظم التخفيضات على البيع بالتجزئة والتوظيف، أما فى العام الماضى أغلقت أمازون بعض متاجرها المادية وألغيت بعض وحدات الأعمال بينما استفادت العلامة التجارية من التحول إلى التسوق عبر الإنترنت في ذروة جائحة COVID-19 ، فقد واجهت اضطرابًا مع عودة الناس إلى عادات ما قبل الوباء.

وأمازون ليست الشركة التقنية الكبيرة الوحيدة التي أعلنت عن تسريح العمال هذا العام ، أو حتى الشركة الوحيدة التي تخطط لتخفيضات أعمق، وقالت ميتا هذا الشهر إنها ستتخلى عن عشرة آلاف عامل آخر بعد أن خفضت 11 ألف وظيفة في الخريف.

ومع ذلك ، فإن أمازون الآن تسرح عمالة بشكل أكثر عدوانية من غيرها، ومن الجدير بالذكر أيضًا أن Twitch جزء من عمليات التسريح وازدهرت خدمة البث المباشر خلال الوباء المبكر ، لكن Streamlabs و Stream Hatchet يقدران أن نسبة المشاهدة كانت في انخفاض مستمر منذ ربيع عام 2021، ببساطة ليس هناك طلب كبير على Twitch كما كان عندما كان الناس عالقين فى المنزل.

من الجدير بالذكر، أن تويتش هى منصة بث مباشر لالعاب الفيديو ويمكن من خلالها التفاعل بين المستخدمين ، كما يمكنها بث البرامج والمسلسلات والأفلام وهى تتبع شركة أمازون .