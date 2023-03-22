تكنولوجيا: لينوفو تطلق جهاز Lenovo Legion Y900 بمعالج Dimensity 9000

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت لينوفو مؤخراً عن جهاز Lenovo Legion Y900 اللوحي الذي ينطلق برقاقة معالج Dimensity 9000، ومعدل تحديث 120Hz.

انطلق جهاز Legion Y900 اللوحي من لينوفو بشاشة OLED بحجم 14.5 إنش، ودقة عرض 3K، كما يدعم الجهاز معدل تحديث 120Hz، وتعتيم 1920Hz، أيضاً تتميز الشاشة بنسبة سطوع 500 nit، وتباين 1000000:1، مع عمق ألوان 10بت، ودعم لتقنية Dolby Vision.

ويضم الجهاز 4 من المكبرات الصوتية صغيرة الحجم من JBL، مع 4 من مضخم الصوتيات الفائقة HJBL، على أن تدعم 8 مكبرات صوتية تقنية Dolby Atmos لتجربة صوتية مذهلة.

كما يدعم الجهاز اللوحي رقاقة معالج Dimensity 9000، وذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5X، وسعة تخزين 256 جيجا بايت في سعة UFS 3.1.

أيضاً يضم Lenovo Legion Y900 بطارية بقدرة 12300 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 68W، ويدعم الجهاز الجيل الثاني من قلم Xiaoxin stylus بمستويات ضغط تصل إلى 4096 بأعلى حساسية للضغط، على أن يتوفر بواجهة ZUI 15 في السوق الصيني.

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