تكنولوجيا: إطلاق Apple Shop مع أحد المتخصصين لتقديم تجربة المتجر الافتراضي إلى صفحات المبيعات عبر الإنترنت

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من الأفضل أن يعيش العملاء الذين يبحثون عن تجربة خدمة عملاء “حقيقية” من أبل على مقربة من أحد المتاجر الرسمية للشركة. ومع ذلك، قد يكون الخيار الجديد للتسوق مع متخصص متاحًا لبعض الأشخاص.

يتألف ذلك من محادثة فيديو “آمنة ومأمونة” أحادية الاتجاه (حيث يمكن للمستهلك رؤية المتخصص، ولكن ليس العكس). ويمكن تنشيط محادثة الفيديو أثناء وجود المستخدم على apple.com/shop/buy-iphone، من أجل الوصول إلى “خدمة عالمية المستوى ونصائح الخبراء” أثناء بحثهم في شراء جهاز آيفون جديد.

وقد تكون حقيقة أن الشركة لم تلجأ إلى الروبوتات في طرح هذه الخدمة الجديدة في السوق الأمريكية نعمة لموظف التجزئة في أبل الذي يتطلع إلى الاحتفاظ بوظائفه فيما يقال إنه وقت غير مؤكد بشكل متزايد.

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