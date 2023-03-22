تكنولوجيا: إطلاق تحديث Tesla FSD 11.3.2 العام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أخيرًا، شهد تحديث Full Self-Driving Beta v11 انتشارًا أوسع للجمهور العام الذي يمتلك سيارات Tesla مع أحدث إصدار v11.3.2.

فتمامًا كما وعد إيلون ماسك، تم دفع التحديث لمشتركي FSD Beta يوم الأحد. ويبدو أن العديد من مالكي Tesla سيحصلون على تحديث المكدس الفردي الآن أكثر من الإصدار v11.3.1 الذي ذهب بشكل أساسي إلى موظفي Tesla الذين تستخدمهم الشركة كمختبرين تجريبيين.

بينما لا يجلب التغيير اسميًا سوى “الوضع المعدل لكاميرا النقطة العمياء الأوتوماتيكية عندما يكون FSD Beta نشطًا لإعطاء الأولوية لتصور الطيار الآلي”، فمن المرجح أن يختبر أولئك الذين يحصلون عليه مجموعة FSD v11 بالكامل لأول مرة، مثل معظم منهم لا يزالون عالقين في أحد إصدارات 10.69.x.

ولأول مرة، سيستمتعون بـ FSD Beta كحل عالمي واحد لا يخلط بين الكود الأحدث للقيادة في المدينة مع مكدس الطريق السريع Autopilot الأقدم بكثير والذي كان مخصصًا لمزيد من أجهزة وميزات القيادة الذاتية الأساسية في ذلك الوقت.

هناك الكثير من الميزات الجديدة الأخرى، بالطبع، مثل القدرة على ترك ملاحظات صوتية مجهولة لـ Tesla من أجل المدخلات البشرية على الموقف. تم تحسين وقت رد فعل الطيار الآلي تجاه متسابقي الضوء الأحمر أو علامات التوقف بشكل كبير أيضًا، وهناك الكثير لنتطلع إليه.

كما تم استدعاء نظام القيادة المستقل في Tesla مؤخرًا لتشغيل الأضواء الحمراء أو علامات التوقف، وغيرت Tesla صياغة دليلها لتعيين طبيعتها من المستوى 2 على ما يبدو والتي تتطلب اهتمام السائق في جميع الأوقات في المستقبل المنظور. ومع ذلك، فهي تقوم الآن بتثبيت مجموعة الأجهزة ذاتية القيادة 4.0 التالية على دفعات جديدة من السيارات ومعها تأتي إمكانيات جديدة رائعة لتحسين الوعي بالموقف وأوقات رد الفعل في FSD.

تم العثور على الكاميرات الجديدة ايضًا لزيادة مجال الرؤية بشكل كبير على جانب السيارة. وهذا من شأنه أن يساعد سيارات Tesla المجهزة بـ HW4 على الزحف نحو المنعطفات غير المحمية أقل بكثير من السيارات الموجودة في المجموعة الحالية.

ولسوء الحظ، تشتمل الأجهزة 4 على اللوحة الرئيسية الجديدة مع لوحة رسومات مدمجة وهي غير متوافقة بشكل مباشر كتعديل تحديثي، لذا فإن أولئك الذين يرغبون في الاستمتاع بقدرات FSD الجديدة وردود الفعل في أفضل حالاتهم سيضطرون إلى تحديث سيارتهم.

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