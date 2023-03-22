تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هاتف Realme 10T برقاقة معالج Dimensity 810

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Realme اليوم رسمياً عن هاتف Realme 10T الذي ينطلق برقاقة Dimensity 810، ومعدل تحديث 90Hz، على أن يبدأ سعر الهاتف من 203 دولار.

يتميز هاتف Realme 10T بشاشة IPS LCD بحجم 6.6 إنش، وجودة عرض FHD+، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 90Hz، ويضم الهاتف نتوء القطرة للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 16 ميجا بيكسل.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل، وأخر بدقة 2 ميجا بيكسل لدعم لقطات portrait.

أيضاً ينطلق الهاتف برقاقة معالج Dimensity 810، وذاكرة عشوائية من 4 إلى 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت، كما يدعم الهاتف التخزين الخارجي في microSD.

ويضم Realme 10T بطارية بقدرة 5000 mAh، كما يدعم تقنية الشحن بقدرة 18W، ويأتي الهاتف بواجهة Realme UI 3 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 12، كما يأتي مستشعر البصمة في الإطار الجانبي للهاتف، أيضاً يضم الهاتف مدخل للسماعات.

كما يتوفر 10T بألوان الأزرق والأسود بسعر 203 دولار للنموذج الرئيسي المميز بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام وسعة 128 جيجا بايت، أو سعر 262 دولار للنموذج المميز بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة 256 جيجا بايت.

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