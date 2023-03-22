مواعيد عمل فروع خدمات شركات الاتصالات في رمضان 2023

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مواعيد عمل منافذ بيع مشغلي خدمات الاتصالات والأوقات الخاصة بالتعامل مع الجمهور طوال فترة شهر رمضان المبارك.

وأوضح الجهاز، في بيان، أن مواعيد عمل هذه المنافذ ستكون كالتالي:

قبل الإفطار:

طوال أيام الأسبوع: من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الرابعة عصرًا.

يوم الجمعة: من الساعة الواحدة والنصف ظهرًا وحتى الساعة الرابعة والنصف عصرًا.

بعد الإفطار:

طوال أيام الأسبوع: من الساعة الثامنة مساءً حتى الساعة الحادية عشر مساءً.

يومي الخميس والجمعة: من الساعة الثامنة مساءً حتى الساعة الحادية عشر والنصف مساءً.

وتلتزم منافذ بيع مشغلي خدمات الاتصالات المتواجدة بالمراكز التجارية بالمواعيد المقررة بتلك المراكز.