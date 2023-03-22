تكنولوجيا: مصنع TSMC في أريزونا سيبدأ في إنتاج شرائح 4 نانومتر بكميات كبيرة العام المقبل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقوم شركة TSMC التايوانية بوضع خطة إنتاج جديدة في ولاية أريزونا بالولايات المتحدة بتكلفة تبلغ حوالي 12 مليار دولار.

تم التخطيط للمصنع في الأصل لتصنيع شرائح 5 نانومتر ولكن تم الكشف مؤخرًا عن أن المصنع سيعمل على تصنيع شرائح 4 نانومتر. والآن، يدعي تقرير جديد من وسائل الإعلام التايوانية أن إنتاج شرائح 4 نانومتر في مصنع أريزونا يمكن أن يبدأ العام المقبل.

وفقًا لتقرير من صحيفة الاقتصادية اليومية، سيبدأ مصنع TSMC الجديد في ولاية أريزونا في إنتاج شرائح 4 نانومتر اعتبارًا من عام 2024. ويضيف التقرير أيضًا أن نائب الرئيس العالمي الأول ورئيس العمليات في كوالكوم تشين روين قال إن كوالكوم ستكون أول عميل لهذه الشرائح.

تم الإبلاغ في وقت سابق عن أن شركتي AMD و NVIDIA كانتا من بين الشركات التي حثت TSMC على البدء في صنع شرائح 4 نانومتر في الولايات المتحدة. يأتي هذا التطوير في وقت تخطط فيه الشركات الآن للحصول على شرائح مصنعة في الولايات المتحدة.

علاوة على ذلك، يجب أن يسمح هذا المصنع الجديد أيضًا لمجموعة كاملة من الشركات والوظائف الجديدة بالظهور لدعم منشأة التصنيع.

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