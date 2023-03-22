تكنولوجيا: لينوفو تطلق Lenovo GeekPro G5000 في السوق الصيني بسعر يبدأ من 1018 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت لينوفو جهاز Lenovo GeekPro G5000 المخصص للألعاب في السوق الصيني بالجيل 13 من معالجات إنتل، وسعر يبدأ من 1018 دولار.

يتميز جهاز لينوفو Lenovo GeekPro G5000 بحجم شاشة 15.6 إنش، ودقة عرض 2560 في 1440 بيكسل، وتأتي الشاشة بمعدل تحديث 165Hz، وسطوع 350 nit، كما تدعم الشاشة تغطية لونية بنسبة 100% من sRGB.

أيضاً تقدم لينوفو جهاز GeekPro G5000 بالجيل 13 من معالجات إنتل الذي يشمل معالجات Core i5-13500H وCore i7-13700H، وكرت الشاشة RTX 4050 بقدرة 96W أو كرت الشاشة RTX 4060 بقدرة 115W.

ويتميز الجهاز ببناء بشاشة مزدوجة ويدعم الإخراج بثلاثة أنماط، كما يدعم شاحن بقدرة 140W على أن يدعم الشحن عبر منفذ USB C، بينما يضم الجهاز بطارية بقدرة 60Wh.

أيضاً ينطلق الجهاز بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 1 تيرابايت، ويضم النموذج الأول معالج i5-13500H وكرت شاشة RTX 4050، بينما يأتي النموذج الثاني بمعالج i7-13700H وكرت شاشة RTX 4060.

ومن المقرر أن يتوفر النموذج الرئيسي بسعر 1018 دولار، بينما يأتي النموذج الأعلى من جهاز GeekPro G5000 بسعر 1164 دولار.

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