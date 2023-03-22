تكنولوجيا: تحديث ColorOS 13 أصبح متوفر الآن لكل من OPPO Reno 7 و OPPO K9s و K10 Vitality Edition

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تلقى تحديث ColorOS 13 الكثير من الاهتمام منذ إطلاقه رسميًا وهذا بفضل ميزاته الرائعة وأدائه السلس. وكان الكثير من مستخدمي OPPO يتوقعون فرصة تجربة أحدث واجهة مستخدم على هواتفهم الذكية بفارغ الصبر. والآن، يمكن للمستخدمين تنزيل آخر تحديث لـ ColorOS 13 على هواتف OPPO Reno 7 و K9s و K10 Vitality Edition في الصين.

يقدم هذا التحديث مجموعة متنوعة من الميزات والتحسينات الجديدة لتجربة المستخدم، مما يجعل هذه الهواتف أكثر إثارة للإعجاب مما كانت عليه بالفعل.

لنبدأ مع هاتف Oppo Reno 7. بمظهره الأنيق ومعداته القوية ونظام الكاميرا المتميز، كان لهذا الهاتف الكثير بالفعل. ويوفر Reno 7 المزيد من الميزات الآن بفضل تحديث ColorOS 13. هناك أيضًا خيارات تخصيص إضافية للشاشة الرئيسية وأيقونات التطبيقات، مما يتيح للمستخدمين تخصيص هواتفهم بالكامل.

وبالنسبة لهاتف Oppo K9s. فنظرًا لسعره المنخفض وأدائه الممتاز، أصبح هذا الهاتف خيارًا جيدًا للمستهلك الذي يفضل هواتف الفئة المتوسطة. يعمل تحديث ColorOS 13 على تحسين ميزات وقدرات K9s بشكل كبير. تعد لوحة معلومات الخصوصية الجديدة، التي توفر للمستهلكين مزيدًا من التحكم في بياناتهم وتساعد في الحفاظ على خصوصيتهم، واحدة من أكثر الميزات بروزًا. كما تم تضمين التنقل المحسّن بالإيماءات وسرعات بدء تشغيل التطبيق الأسرع، وواجهة مستخدم أكثر استجابة في التحديث.

وأخيرًا، هناك إصدار Oppo K10 Vitality. يضيف تحديث ColorOS 13 العديد من الميزات والتحسينات الجديدة إلى K10 Vitality Edition. ويقدم التحديث خيارًا جديدًا لتوفير الطاقة يمكنه زيادة عمر بطارية الهاتف بنسبة تصل إلى 25٪. هناك أيضًا ميزات ألعاب جديدة، مثل مساعد الألعاب وصندوق أدوات الألعاب، مما يسهل ممارسة الألعاب على الهاتف.

المصدر

اعلان





