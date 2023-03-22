تكنولوجيا: مايكروسوفت تعمل على تسهيل تعيين التطبيقات الافتراضية على Windows 11

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - منذ إصداره في عام 2021، كانت أحد الانتقادات الأكثر اتساقًا لنظام Windows 11 هي تعامل مايكروسوفت مع الإعدادات الافتراضية للتطبيق.

فمقارنةً بنظام Windows 10، يجعل نظام Windows 11 الأحدث الأمر أكثر تعقيدًا بالنسبة للمستخدمين للابتعاد عن عروض الطرف الأول للشركة. على سبيل المثال، إذا كنت لا تريد فتح Edge في كل مرة تنقر فيها على صفحة ويب أو ملف PDF، فأنت مجبر على تشغيل قائمة إعدادات Windows 11 وتغيير التطبيق الافتراضي حسب نوع الملف والرابط. إنها عملية طويلة غير ضرورية تجعل تخصيص Windows 11 أمرًا معقدًا.

ولكن تتعامل مايكروسوفت أخيرًا مع بعض تلك الانتقادات. ففي منشور مدونة نُشر يوم الجمعة (عبر Bleeping Computer)، قالت الشركة إنها تعيد التأكيد على نهجها طويل الأمد لجعل الأشخاص يتحكمون في تجربة أجهزة الحواسب الشخصية التي تعمل بنظام Windows.

فقد أعلنت مايكروسوفت عن ميزة قالت إنها ستضمن سيطرة مستخدمي Windows 11 على التغييرات التي تطرأ على الإعدادات الافتراضية لتطبيقاتهم. وفي وقت لاحق من هذا العام، ستقدم الشركة معرف موارد موحدًا جديدًا للرابط العميق (URI) والذي سيسمح للمطورين بإرسال المستخدمين إلى القسم الصحيح من قائمة الإعدادات عندما يريدون تغيير كيفية استجابة Windows 11 لارتباطات وأنواع ملفات محددة.

تقول مايكروسوفت إنها ستمنح المستخدمين أيضًا مزيدًا من التحكم في التطبيقات التي يتم تثبيتها على سطح المكتب وقائمة البدء وشريط المهام باستخدام واجهة برمجة تطبيقات عامة جديدة ستعرض مطالبة بمنح إذن البرامج قبل ظهورها على عناصر الواجهة هذه.

سيتم طرح كلتا الميزتين أولاً على أجهزة الحواسب المسجلة في قناة Windows Insider Dev في الأشهر المقبلة قبل الوصول إلى الإصدار العام من Windows 11. والجدير بالذكر أن مايكروسوفت تقول إنها “ستحتذى بالقدوة” وستصدر تحديثات لـ Edge والتي ستشاهد المتصفح إضافة دعم لهذه الميزات عند توفرها.

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