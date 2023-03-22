تكنولوجيا: شاومي تحدد يوم 28 من مارس للإعلان الرسمي عن Redmi Note 12 Turbo

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شاركت شاومي إعلان تشويقي اليوم كشفت من خلاله عن خططها لعقد مؤتمر في 28 من مارس للإعلان الرسمي عن هاتف Redmi Note 12 Turbo.

تستعد شركة شاومي لعقد حدث لاحقاً هذا الشهر للإعلان الرسمي عن هاتف Redmi Note 12 Turbo الذي شغل بالفعل عدد من التسريبات مؤخراً.

ولقد ظهر هاتف Redmi Note 12 Turbo في الإعلان التشويقي بتصميم مميز باللون الفضي والأبيض، كما يؤكد الإعلان التشويقي على أن الهاتف يضم إعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية، على أن يأتي المستشعر الرئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل.

أيضاً يتميز هاتف Note 12 Turbo بمكبرات صوتية مزدوجة، ويضم منفذ USB C، كما تشير الصور إلى دعم الهاتف بمستشعر IR في الجزء العلوي مع مدخل 3.5مم للسماعات.

يذكر أن التسريبات السابقة أشارت إلى أن هذا الإصدار يأتي بشاشة AMOLED بحجم 6.67 إنش، وجودة عرض FHD+، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz، أيضاً أشارت التسريبات إلى أن الهاتف يضم مستشعر بدقة 50 ميجا بيكسل، كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 5500 mAh وتقنية الشحن السريع بقدرة 67W.

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