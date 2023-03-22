تكنولوجيا: سامسونج تعلن عن شريحة Exynos Connect U100

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت سامسونج عن شريحة Exynos Connect U100 التي تأتي بنظام متكامل لدعم الإتصالات اللاسلكية قصيرة المدى.

تتضمن شريحة Exynos Connect U100 الجديدة والمطورة من سامسونج نظام يتضمن تقنية البلوتوث، وWi-Fi، وأيضاً UWB مع تصميم فائق النحافة للشريحة.

وتأتي شريحة Exynos Connect U100 بميزة قياس المسافات بدقة في نطاق السنتيمترات على ألا تتخطى رقم واحد وأقل من 5 درجات، كما تأتي بتحسينات لدعم الأجهزة المحمولة، والسيارات، والأجهزة التي ترتكز على الإتصال بالإنترنت والتي تحتاج إلى معلومات المسافة والموقع.

وتعد شريحة Exynos Connect U100 إصدار مثالي للدمج في الأجهزة لما تتضمنه الرقاقة من إشارات الراديو، والنطاق الترددي الأساسي، وذاكرة فلاشية مدمجة، مع إدارة الطاقة IP في شريحة واحدة.

وتؤكد سامسونج على أن تقنية الرقاقة تقدم الإستفادة الأكبر في تتبع الموقع، وأيضاً تطبيقات AR و VR التي تتطلب تحديد دقيق للموقع في الوقت الفعلي.

كما تأتي الشريحة بنمط لتوفير الطاقة، وميزة التسلسل الزمني، مع محرك تشفير لدعم حماية أفضل لمنع عمليات التسلل.

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