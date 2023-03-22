تكنولوجيا: Ecovacs تكشف عن أحدث المكانس الروبوتية بسعر يبدأ من 650 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Ecovac مؤخراً عن إصدارات الشركة الجديدة من المكانس الروبوتية الذكية التي تدعم المستخدم في التنظيف أو المسح، وتبدأ من سعر 650 دولار.

تتضمن الإصدرات الجديدة من مكانس Ecovac عدد 3 من النماذج من Deebot، والتي تشمل Deebot N10 Plus، وDeebot T9 Plus وأيضاً T10 Omni.

وتعد Deebot T10 Omni الإصدار الأعلى تكلفة بين النماذج الثلاثة، حيث تنطلق بسعر 1300 دولار، إلا أن الشركة تؤكد على أن مستوى التسعير المرتفع يعود للمميزات الأكثر في هذا الإصدار، الذي يدعم 4 مراحل من قوة الشفط 5000Pa.

كما يأتي هذا الإصدار بممسحة مزدوجة الدوران، والتي تدعم الدوران حتى 180 مرة في الدقيقة، أيضاً تأتي Deebot T10 Omni بميزة دعم المساعد الرقمي Yiko الذي يدعم إدراك صوت المستخدم والإستجابة في الوقت الفعلي.

أيضاً تأتي مكنسة T10 Omni الروبوتية بمحطة تنظيف ذاتي مع اثنان من خزانات المياه بسعة 4 لتر، مع ميزة التجفيف بالهواء الساخن لتفادي تراكم البيكتريا، بينما يأتي صندوق القمامة بسعة 3 لتر، ويدعم التفريغ التلقائي، وتضم المكنسة بطارية بقدرة 5200 mAh، التي تدعم عمر تشغيل 150 دقيقة.

كما يأتي إصدار الشركة الثاني Deebot T9 Plus بقوة شفط 3000Pa، مع نظام تخطيط للمكان ثلاثي الأبعاد، ومستشعر LiDAR لتخطيط الأرضيات، ويمكن أن تدعم محاكاة المكنسة الكهربائية والمسح في نفس الوقت حتى 480 مرة في الدقيقة.

أيضاً يأتي هذا الإصدار بإختيارات للتنظيف السريع وذلك لدعم خفض إستهلاك الطاقة، كما تتميز المكنسة الروبوتية أيضاً بمحطة إفراع تلقائي بسعة 2.5 لتر، والتي تتضمن معطر للهواء مدمج لتعطير الغرف، وتضم T9 Plus بطارية بقدرة 5200 mAh، وتدعم عمر تشغيل 175 دقيقة.

وتعد مكنسة Deebot N10 Plus الروبوتية الأقل تكلفة بين الإصدارات الثلاثة 650 دولار، وتقدم قوة شفط 3800Pa، وتضم مستشعر LiDAR لمسح الغرف والإرشاد بدقة، وتأتي بخزان 240 مل للماء، مع محطة للتفريغ التلقائي بسعة 2.5 لتر، أيضاً يضم هذا الإصدار بطارية بقدرة 5200 mAh تدعم عمر تشغيل يصل إلى 200 دقيقة.

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