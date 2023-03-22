شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هيئة مكافحة الاحتكار الإيطالية تحقق مع TikTok بشأن نشر محتوى خطير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت هيئة مكافحة الاحتكار الإيطالية إنها فتحت تحقيقًا في تطبيق TikTok الصيني، حيث يُزعم أنه ينتهك قواعده بالسماح بنشر "محتوى خطير" يحرض على الانتحار وإيذاء النفس وسوء التغذية.

وقالت المنظمة في بيان إن التحقيق يشمل الوحدة الأيرلندية التابعة لـ TikTok، المسؤولة عن العلاقات مع العملاء الأوروبيين، بالإضافة إلى القسمين البريطاني والإيطالي، وأضافت أن شرطة الضرائب الإيطالية زارت المقر الإيطالي للتطبيق يوم الثلاثاء.

وتواجه TikTok، المملوكة لشركة ByteDance الصينية، تنظيمًا أكثر صرامة، مع تزايد القلق الدولي بشأن إمكانية وصول الحكومة الصينية إلى مواقع المستخدمين وبيانات الاتصال، وقالت السلطة الإيطالية إنه يوجد على المنصة العديد من مقاطع الفيديو لشباب يتبنون سلوكًا يؤذي أنفسهم ، مثل تحدي تحديد الوجوه "الندبة الفرنسية '' أو "French scar" الأخير الذي أصبح فيروسيًا.

ووفقًا للرقابة، فإن "الأنظمة المناسبة للإشراف على المحتوى المنشور من قبل أطراف ثالثة غير متوفرة" وأن التطبيق ينتهك إرشادات TikTok التي تنص على إزالة المحتوى الخطير، وتتعامل هيئة مكافحة الاحتكار أيضًا مع استغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي القادرة على "التسبب في تكييف لا داعي له" لمستخدمي TikTok.