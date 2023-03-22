شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: البيتكوين تتجاوز 28000 دولار وتصل أعلى قيمة مسجلة منذ يونيو 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت عملة البيتكوين، اليوم الأربعاء، بأعلى قيمة لها في حوالي تسعة أشهر، حيث وصلت أقدم عملة مشفرة إلى سعر 28136 دولارًا، بين عشية وضحاها، وبذلك تكون أعلى قيمة مسجلة منذ يونيو 2022، ظل سعر البيتكوين المرتفع كما هو في كل من التبادلات الوطنية والدولية، في الـ 24 ساعة الماضية، ارتفعت قيمة العملة المشفرة الأغلى بقيمة 361 دولارًا في الأيام التسعة الماضية.

وسجل إيثر ربحًا بنسبة 3.35 % اليوم الأربعاء، وبلغت قيمتها، في وقت كتابة هذا التقرير، 1802 دولارًا، بزيادة 51 دولارًا في الـ 24 ساعة الماضية، وفقاً لموقع gadgets360.

وارتفع التقييم الإجمالي لسوق العملات المشفرة بنسبة 2.50 % خلال اليوم الماضي، اعتبارًا من اليوم الأربعاء، بلغت القيمة السوقية للعملات المشفرة 1.19 تريليون دولار وفقًا لـ CoinMarketCap.

ومع ذلك، نصح خبراء الصناعة الناس بتوخي الحذر بشأن الاستثمار.