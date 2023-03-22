شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بلاك بيرى توقع صفقة براءة اختراع تصل قيمتها لـ900 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة BlackBerry إنها ستبيع براءات اختراع تتعلق بشكل أساسي بأجهزتها المحمولة بمبلغ يصل إلى 900 مليون دولار بعد أن ألغت شركة البرمجيات الكندية صفقة سابقة مع شركة Catapult IP Innovations Inc.

وستشتري Malikie Innovations Ltd براءات الاختراع وتدفع 170 مليون دولار نقدًا عند إغلاق الصفقة ، و 30 مليون دولار أخرى بعد ثلاث سنوات، وستحصل BlackBerry أيضًا على إتاوات نقدية سنوية من الأرباح المتأتية من براءات الاختراع ، المتعلقة بالرسائل والشبكات اللاسلكية وغيرها.

وتعد Malikie هي وحدة تم تشكيلها حديثًا لشركة تسييل الملكية الفكرية Key Patent Innovations Ltd، وقالت بلاك بيري العام الماضي إنها تستكشف خيارات أخرى لبيع براءات اختراعها لأن الصفقة المزمعة مع شركة Catapult IP Innovations Inc تستغرق وقتًا أطول من المعتاد لإغلاقها، مما أدى إلى خسارة في الحصرية.

وقالت الشركة الكندية في بيان: "لم تتمكن Catapult من تأمين التمويل الذي كان سيمكنها من إتمام الصفقة المعلنة سابقًا بشروط معدلة كانت مقبولة لدى BlackBerry"، واشتهرت BlackBerry ، التي كانت تشتهر بهواتفها المزودة بلوحة مفاتيح QWERTY المادية الصغيرة وخدمة المراسلة الفورية BBM ، اليوم بالأمن السيبراني والبرامج التي يستخدمها صانعو السيارات.

وفي العام الماضي ، أوقفت الشركة الخدمة لهواتفها الذكية ، تتويجًا لسنوات من خسارة حصتها في السوق لأجهزة iPhone من Apple وأجهزة Android المنافسة.