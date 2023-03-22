شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: التفاصيل الكاملة لحصول مجموعات واتس آب على مميزات جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الرئيس التنفيذي لشركة Meta مارك زوكربيرج عن مجموعة من التحديثات الجديدة للمجموعات المصممة لمنح مسؤولي المجموعة مزيدًا من التحكم وتسهيل التنقل الجماعي لجميع المستخدمين، حيث تم الإعلان على قناة Zuckerberg's Instagram Broadcast.

ولعل أحد التغييرات الرئيسية هو أداة جديدة تمنح مسؤولي المجموعة مزيدًا من التحكم في من يمكنه الانضمام إلى المجموعة، فعندما يشارك المسؤول رابط الدعوة الخاص بالمجموعة أو يجعل المجموعة قابلة للانضمام إلى المجتمع ، سيكون لديه الآن القدرة على تحديد من يمكنه الانضمام ومن لا يمكنه الانضمام.

وقد تم تصميم الميزة لمنح مسؤولي المجموعة مزيدًا من التحكم في خصوصية مجموعتهم والتأكد من أن الأفراد الموثوق بهم فقط هم من يمكنهم الانضمام ، كما يقول ميتا، كذلك فإن ميزة جديدة أخرى هي القدرة على معرفة المجموعات التي تشترك فيها مع شخص ما بسهولة.

ويجب أن يكون هذا مفيدًا في المجموعات والمجتمعات الأكبر ، حيث قد يكون من الصعب تذكر المجموعات التي أنت جزء منها. يمكن للمستخدمين الآن البحث عن اسم جهة الاتصال لرؤية مجموعاتهم المشتركة ، مما يسهل التنقل والبقاء على اتصال مع الآخرين.

تعمل هذه الميزات الجديدة على تحسين تجربة المجموعة والمجتمعات على WhatsApp، وفي الآونة الأخيرة ، زاد WhatsApp أيضًا من عدد الأعضاء المسموح بهم في المجموعة ، مما جعل المجموعات أكبر ومنح المسؤولين القدرة على حذف الرسائل المرسلة في المجموعات التي يديرونها.

وفي العام الماضي ، قدم WhatsApp المجتمعات لمساعدة المستخدمين على تحقيق أقصى استفادة من مجموعاتهم. المجتمعات على WhatsApp هي مجموعات أكبر تتيح للمسؤولين إحضار أعضاء من مجموعات مختلفة في مكان واحد ، حتى يتمكنوا من إرسال إعلانات مهمة بينما يظل الأعضاء على اتصال في الدردشات الجماعية.

ويقول Meta إن هذه الأدوات الجديدة تم تعيينها لجعل المجموعات أكثر قابلية للإدارة ومتعة للمسؤولين والأعضاء على حد سواء. سيتم طرح هذه الميزات الجديدة للجميع في جميع أنحاء العالم في الأسابيع القليلة المقبلة.