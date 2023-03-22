شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على خطوات تحويل مقطع فيديو إلى ملف GIF على iPhone و iPad والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد صور GIF هي صور متحركة أصبحت عنصرًا أساسيًا في المحادثات عبر الإنترنت على منصات الوسائط الاجتماعية، وفي بعض الأحيان ، قد نرغب في تحويل جزء من مقطع فيديو إلى ملف GIF لاستخدامه عبر الإنترنت، وأثناء استخدام Android ، قد يتطلب ذلك من المستخدمين استخدام تطبيق تابع لجهة خارجية، ويمكن القيام بالشيء نفسه دون استخدام أي مورد خارجي على iOS.

تطبيق الاختصارات تأتي أجهزة iPhone و iPad مع تطبيق مثبت مسبقًا يسمى "Shortcuts"، وبالنسبة للمبتدئين ، يوفر هذا التطبيق أكثر من 300 إجراء مدمج ، كما يتيح للمستخدمين إنشاء اختصارات مخصصة للعديد من التطبيقات، بما في ذلك جهات الاتصال والصور والكاميرا والمزيد، والأهم من ذلك ، أنه يسمح لك أيضًا بتحويل مقاطع الفيديو - وحتى الصور ذات الوضع المتتابع - إلى صور GIF.

إذا لم يكن لديك تطبيق Shortcuts على جهاز iPhone أو iPad ، فيمكنك تنزيله من Apple App Store.

كيفية تحويل مقطع فيديو إلى ملف GIF على iPhone أو iPad

- افتح تطبيق الاختصارات.

- انتقل إلى علامة التبويب المعرض واكتب GIF في شريط البحث.

- ثم ، انقر فوق خيار مقاطع الفيديو إلى GIF المتاح ضمن علامة التبويب الاختصارات.

- اضغط على زر إضافة اختصار المتوفر في أسفل الشاشة.

- اختر مقطع الفيديو من معرض الصور الخاص بك والذي تريد تحويله إلى GIF.

- بعد ذلك ، سيُطلب منك تقصير الفيديو - إذا كان طويلًا جدًا - عن طريق سحب أشرطة التمرير على طرفي المقطع.

- قم بإجراء التغييرات حسب تفضيلاتك واضغط على خيار حفظ. بعد حفظ ملف GIF ، يمكنك مشاركته مع الآخرين باستخدام زر المشاركة.

- بمجرد الانتهاء من كل شيء ، اضغط على زر تم.