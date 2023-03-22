علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: تعرف على خطوات تحويل مقطع فيديو إلى ملف GIF على iPhone و iPad

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على خطوات تحويل مقطع فيديو إلى ملف GIF على iPhone و iPad والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد صور GIF هي صور متحركة أصبحت عنصرًا أساسيًا في المحادثات عبر الإنترنت على منصات الوسائط الاجتماعية، وفي بعض الأحيان ، قد نرغب في تحويل جزء من مقطع فيديو إلى ملف GIF لاستخدامه عبر الإنترنت، وأثناء استخدام Android ، قد يتطلب ذلك من المستخدمين استخدام تطبيق تابع لجهة خارجية، ويمكن القيام بالشيء نفسه دون استخدام أي مورد خارجي على iOS.

 

تطبيق الاختصارات

تأتي أجهزة iPhone و iPad مع تطبيق مثبت مسبقًا يسمى "Shortcuts"، وبالنسبة للمبتدئين ، يوفر هذا التطبيق أكثر من 300 إجراء مدمج ، كما يتيح للمستخدمين إنشاء اختصارات مخصصة للعديد من التطبيقات، بما في ذلك جهات الاتصال والصور والكاميرا والمزيد، والأهم من ذلك ، أنه يسمح لك أيضًا بتحويل مقاطع الفيديو - وحتى الصور ذات الوضع المتتابع - إلى صور GIF.

 

إذا لم يكن لديك تطبيق Shortcuts على جهاز iPhone أو iPad ، فيمكنك تنزيله من Apple App Store.

 

كيفية تحويل مقطع فيديو إلى ملف GIF على iPhone أو iPad

- افتح تطبيق الاختصارات.

- انتقل إلى علامة التبويب المعرض واكتب GIF في شريط البحث.

- ثم ، انقر فوق خيار مقاطع الفيديو إلى GIF المتاح ضمن علامة التبويب الاختصارات.

- اضغط على زر إضافة اختصار المتوفر في أسفل الشاشة.

- اختر مقطع الفيديو من معرض الصور الخاص بك والذي تريد تحويله إلى GIF.

- بعد ذلك ، سيُطلب منك تقصير الفيديو - إذا كان طويلًا جدًا - عن طريق سحب أشرطة التمرير على طرفي المقطع.

- قم بإجراء التغييرات حسب تفضيلاتك واضغط على خيار حفظ. بعد حفظ ملف GIF ، يمكنك مشاركته مع الآخرين باستخدام زر المشاركة.

- بمجرد الانتهاء من كل شيء ، اضغط على زر تم.

 

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا