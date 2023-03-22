شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية تفعيل الرسائل ذاتية الاختفاء أو إيقاف تفعيلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكنك إرسال رسائل قابلة للاختفاء في واتساب عن طريق تشغيل خاصية الرسائل ذاتية الاختفاء، ويتم اختفاء الرسائل بعد مرور 24 ساعة، أو 7 أيام، أو 90 يومًا، ويمكنك تفعيل الرسائل ذاتية الاختفاء للعديد من الدردشات الحالية، وستختفي الرسائل الجديدة التي سيتم إرسالها في الدردشة بعد المدة التي ستحددها.

تفعيل خاصية الرسائل ذاتية الاختفاء:

يمكن لأي مستخدم تفعيل خاصية الرسائل ذاتية الاختفاء في أي دردشة فردية، وبعد تفعيل هذه الخاصية، سوف تختفي أي رسائل جديدة متبادلة في الدردشة بعد المدة التي حددتها.

2- اضغط على اسم جهة الاتصال.

3- اضغط على الرسائل ذاتية الاختفاء.

4- اضغط على متابعة إذا طُلب منك ذلك.

5- حدِّد المدة 24 ساعة، أو 7 أيام، أو 90 يومًا.

6- حدد الدردشات التي تريد تمكينها.

7- اضغط على تعطيل خاصية الرسائل ذاتية الاختفاء

يمكن لأي مستخدم تعطيل خاصية الرسائل ذاتية الاختفاء في أي وقت، وعند تعطيل هذه الخاصية، لن تختفي الرسائل الجديدة من هذه الدردشة مجددًا.

تعطيل خاصية الرسائل ذاتية الاختفاء:

1- افتح الدردشة في واتساب.

2- اضغط على اسم جهة الاتصال.

3- اضغط على الرسائل ذاتية الاختفاء.

4- اضغط على متابعة إذا طُلب منك ذلك.

5- حدد إيقاف، ثم حدد الدردشات التي تريد تعطيلها، واضغط على.